У словник Urban Dictionary додали нове слово Ukrained. Що воно означає

Що означає нове слово Ukrained мовою сленгу / Фото: Колаж: Сьогодні

В онлайн-словнику англомовного сленгу Urban Dictionary з'явилося нове слово, яке посвятили Україні – Ukrained. Користувачі пояснюють, що воно означає "заукраїнити" або "бути заукраїненим".

Нове слово, присвячене Україні, у словнику Urban Dictionary / Фото: Сьогодні

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Варіанти значення слова:

дієслово "бути заукраїненим". Коли ти – Росія, і робиш військове вторгнення в країну, а у відповідь отримуєш приниження на глобальному рівні;

коли друга за величиною клептократія у світі, очолювана розумово обмеженим і некомпетентним апаратом, вторгається на територію мирної країни-сусіда і в результаті отримує такий удар, що її економіка повертається до кам'яного віку;

коли людина, що користується передбачуваною підтримкою інших, протистоїть агресору, зрештою зазнає поразки від згаданого агресора і, озирнувшись, виявляє, що прихильники, які повинні були бути, відсутні.

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