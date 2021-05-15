В Сети ругаются из-за российского Женского стендапа на Майдане: Вы не о**ели там?

/ Фото: Facebook
Российский комедийный проект "Женский стендап" приедет в Киев в следующем месяце. Шоу анонсировано на 7 июня и пройдет оно в МЦКИ на Аллее Героев Небесной Сотни. Этот и возмутило пользователей соцсетей.
В комментариях под постом в Facebook начался спор о том, можно ли проводить в этом месте шоу звезд ТНТ.
"У меня вопрос: вы там не ох**ли уважаемые МЦКИ Октябрьский дворец?" – написал автор публикации.
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- "Твари продажные"
- "Офигеть"
- "Я думал, они в "Украине" будут... Нацгвардия будет охранять... Нет?"
В Сети действительно можно купить билеты на "Женский стендап", стоимость которых – от 400 до 1400 гривень.
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