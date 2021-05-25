В Сети реагируют на участие Меладзе в Atlas Weekend-2021: "Это шутка? Еще Леонтьева позовите"

Из-за пандемии в этом году иностранные артисты не приедут на фестиваль, но организаторы решили все же провести мероприятие с 6 по 11 июля в столичном ВДНХ

В Сети реагируют на участие Меладзе в Atlas Weekend / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Вчера, 24 мая, стало известно, что российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе будет выступать на масштабном музыкальном фестивале Atlas Weekend-2021 в Киеве.

"Это именно под песни вы влюбляетесь и переживаете расставание. Это именно его треки разрывают TikTok и звучат в плейлистах наших мам. Вспоминай тексты любимых бенгерив и готовься танцевать за трендами на выступлении Валерия Меладзе уже этим летом!", – анонсировали выступление артиста в официальном Instagram-аккаунте фестиваля.

Участие певца в фестивале стало сюрпризом для фанатов. И если для одних поклонников – приятным, то для других – не очень. Но организаторы мероприятия сообщили, что это не шутка.

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Реакция Сети последовала сразу же:

"Вы просто представьте, чтобы на одной сцене выступали Onuka, The Hardkiss и Меладзе"

"Еще Леонтьева позовите"

"Это шутка такая неудачная?"

"Давайте уже Киркорова, пофиг кого тянуть"

"Что за позорище"

"Ну и лайн-ап, конечно"

"Мне кажется, это какой-то затянувшийся не смешной мем с обожанием Меладзе"

"У вам еще первое апреля не прошло?"

"Это шутка?"

"Та за шо"

Скриншот Instagram/Atlas Weekend

Напомним, что на Atlas Weekend-2021 впервые выступит "Океан Ельзи".