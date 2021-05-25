В Сети реагируют на участие Меладзе в Atlas Weekend-2021: "Это шутка? Еще Леонтьева позовите"

В Сети реагируют на участие Меладзе в Atlas Weekend / Фото: instagram.com/meladzevalerian
Вчера, 24 мая, стало известно, что российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе будет выступать на масштабном музыкальном фестивале Atlas Weekend-2021 в Киеве.
"Это именно под песни вы влюбляетесь и переживаете расставание. Это именно его треки разрывают TikTok и звучат в плейлистах наших мам. Вспоминай тексты любимых бенгерив и готовься танцевать за трендами на выступлении Валерия Меладзе уже этим летом!", – анонсировали выступление артиста в официальном Instagram-аккаунте фестиваля.
Участие певца в фестивале стало сюрпризом для фанатов. И если для одних поклонников – приятным, то для других – не очень. Но организаторы мероприятия сообщили, что это не шутка.
Реакция Сети последовала сразу же:
- "Вы просто представьте, чтобы на одной сцене выступали Onuka, The Hardkiss и Меладзе"
- "Еще Леонтьева позовите"
- "Это шутка такая неудачная?"
- "Давайте уже Киркорова, пофиг кого тянуть"
- "Что за позорище"
- "Ну и лайн-ап, конечно"
- "Мне кажется, это какой-то затянувшийся не смешной мем с обожанием Меладзе"
- "У вам еще первое апреля не прошло?"
- "Это шутка?"
- "Та за шо"
Напомним, что на Atlas Weekend-2021 впервые выступит "Океан Ельзи".