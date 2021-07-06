Плохо себя чувствовала, но пела: видео с концерта МакSим, после которого она оказалась в больнице

Певица МакSим выступила на концерте несмотря на плохое самочувствие / Фото: instagram.com/maksimartist
Популярная российская певица MaкSим уже несколько недель находится в коме в тяжелом состоянии. Сейчас появилась информация, что у артистки обнаружены новые образования в легких. Известно, что певицу госпитализировали после концерта в Казани. На днях в Сети опубликовали видео с того самого концерта.
Даже не смотря на плохое самочувствие MaкSим решила не отменять концерт.
"Казань 12.05. 2021. Марина уже плохо себя чувствует и все равно продолжает петь", – подписали видео в TikTok.
@iriswow25 –
Поклонники активно стали комментировать видео с выступления.
- "По глазам видно, что ей тяжело"
- "Знал бы где упадешь, соломы постелил. Она же тоже не рассчитывала на такие последствия, береги ее боже, молимся"
- "Бедная девочка! Старается изо всех сил! Все будет хорошо, надо верить"
Стоит отметить, что после выступления в MaкSим в Казане в СМИ стала появляться информация, что певица выступала нетрезвая. Уже тогда представитель артистки говорила, что Марина плохо себя чувствует и сделала тест COVID-19. Через несколько дней певицу госпитализировали. Сообщалось, что у певицы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и что теперь поражение легких 80%.
Певица МакSим концерт в Казане – смотрите полное выступление:
Пиар-менеджер МакSим опровергла информацию, что певица вышла из комы после визита священника.