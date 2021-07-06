Плохо себя чувствовала, но пела: видео с концерта МакSим, после которого она оказалась в больнице

Перед концертом в Казани у МакSим поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление

Певица МакSим выступила на концерте несмотря на плохое самочувствие / Фото: instagram.com/maksimartist

Популярная российская певица MaкSим уже несколько недель находится в коме в тяжелом состоянии. Сейчас появилась информация, что у артистки обнаружены новые образования в легких. Известно, что певицу госпитализировали после концерта в Казани. На днях в Сети опубликовали видео с того самого концерта.

Даже не смотря на плохое самочувствие MaкSим решила не отменять концерт.

"Казань 12.05. 2021. Марина уже плохо себя чувствует и все равно продолжает петь", – подписали видео в TikTok.

Поклонники активно стали комментировать видео с выступления.

"По глазам видно, что ей тяжело"

"Знал бы где упадешь, соломы постелил. Она же тоже не рассчитывала на такие последствия, береги ее боже, молимся"

"Бедная девочка! Старается изо всех сил! Все будет хорошо, надо верить"

Стоит отметить, что после выступления в MaкSим в Казане в СМИ стала появляться информация, что певица выступала нетрезвая. Уже тогда представитель артистки говорила, что Марина плохо себя чувствует и сделала тест COVID-19. Через несколько дней певицу госпитализировали. Сообщалось, что у певицы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и что теперь поражение легких 80%.

Певица МакSим концерт в Казане – смотрите полное выступление:

Пиар-менеджер МакSим опровергла информацию, что певица вышла из комы после визита священника.