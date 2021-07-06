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Плохо себя чувствовала, но пела: видео с концерта МакSим, после которого она оказалась в больнице

6 июля, 09:42

Элина Пелешенко

Перед концертом в Казани у МакSим поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление

Певица МакSим выступила на концерте несмотря на плохое самочувствие / Фото: instagram.com/maksimartist

Популярная российская певица MaкSим уже несколько недель находится в коме в тяжелом состоянии. Сейчас появилась информация, что у артистки обнаружены новые образования в легких. Известно, что певицу госпитализировали после концерта в Казани. На днях в Сети опубликовали видео с того самого концерта.

Даже не смотря на плохое самочувствие MaкSим решила не отменять концерт.

"Казань 12.05. 2021. Марина уже плохо себя чувствует и все равно продолжает петь", – подписали видео в TikTok.

@iriswow25

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Поклонники активно стали комментировать видео с выступления.

Стоит отметить, что после выступления в MaкSим в Казане в СМИ стала появляться информация, что певица выступала нетрезвая. Уже тогда представитель артистки говорила, что Марина плохо себя чувствует и сделала тест COVID-19. Через несколько дней певицу госпитализировали. Сообщалось, что у певицы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и что теперь поражение легких 80%.

Певица МакSим концерт в Казане – смотрите полное выступление:

Пиар-менеджер МакSим опровергла информацию, что певица вышла из комы после визита священника.

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