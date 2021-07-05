Пиар-менеджер МакSим отрицает, что певица вышла из комы после визита священника

Накануне сообщалось, что после визита отца Луки, МакSим якобы пришла в себя и ее состояние улучшилось. Представительница артистки опровергла эту информацию

Пиар-директор МакSим опровергла новость о том, что певица вышла из комы / Фото: instagram.com/maksimartist

Ранее мы писали, что МакSим в больнице навещал священник. После визита отца Луки артистке стало лучше, о чем он лично рассказал в видеообращении, дав поклонникам надежду на ее выздоровление.

"Я пособоровал Марину и не один я заметил, как радостью ее глаза наполнились, лицо стало светлым и мы все засвидетельствовали, что она вместе с нами и понимает, что происходит", – сказал отец Лука в ролике, опубликованном в Instagram-профиле директора МакSим Маргариты Соколовой.

После этого появилось много новостей о том, что якобы певица пришла в сознание. Слухи опровергла ее пиар-менеджер.

Появились новые подробности о состоянии МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

"Ставить под сомнение заявление священника Луки не имею права. Наоборот, возможно, он чувствует и знает больше всех нас, так как с Мариной у него очень тесная связь на духовном уровне. Что касается Марины — она по-прежнему находится на аппарате ИВЛ, ее состояние оценивается как крайне тяжелое", – цитирует Яну Богушевскую "СтарХит".

Из этого следует, что Марина Абросимова, она же МакSим, все еще находится в состоянии комы.

На днях также появились слухи, что артистка лежит в VIP-палате, которая обходится в более 300 тысяч гривень (или 1 миллион рублей). Яна Богушевская прокомментировала эту информацию коротко: "Это ложь. Марина не лежит в частной клинике за миллионы".

Кому звезды доверяют свое здоровье – смотрите в сюжете:

Певица МакSим попала в больницу с пневмонией пару недель назад. COVID-19 у нее не обнаружен, легкие поражены на 80%. Позднее врачи диагностировали у МакSим еще одно заболевание.