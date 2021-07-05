Пиар-менеджер МакSим отрицает, что певица вышла из комы после визита священника

Ранее мы писали, что МакSим в больнице навещал священник. После визита отца Луки артистке стало лучше, о чем он лично рассказал в видеообращении, дав поклонникам надежду на ее выздоровление.
"Я пособоровал Марину и не один я заметил, как радостью ее глаза наполнились, лицо стало светлым и мы все засвидетельствовали, что она вместе с нами и понимает, что происходит", – сказал отец Лука в ролике, опубликованном в Instagram-профиле директора МакSим Маргариты Соколовой.
После этого появилось много новостей о том, что якобы певица пришла в сознание. Слухи опровергла ее пиар-менеджер.
"Ставить под сомнение заявление священника Луки не имею права. Наоборот, возможно, он чувствует и знает больше всех нас, так как с Мариной у него очень тесная связь на духовном уровне. Что касается Марины — она по-прежнему находится на аппарате ИВЛ, ее состояние оценивается как крайне тяжелое", – цитирует Яну Богушевскую "СтарХит".
Из этого следует, что Марина Абросимова, она же МакSим, все еще находится в состоянии комы.
На днях также появились слухи, что артистка лежит в VIP-палате, которая обходится в более 300 тысяч гривень (или 1 миллион рублей). Яна Богушевская прокомментировала эту информацию коротко: "Это ложь. Марина не лежит в частной клинике за миллионы".
Кому звезды доверяют свое здоровье – смотрите в сюжете:
Певица МакSим попала в больницу с пневмонией пару недель назад. COVID-19 у нее не обнаружен, легкие поражены на 80%. Позднее врачи диагностировали у МакSим еще одно заболевание.