В разлуке с любимыми: как сохранить отношения, если долго нет секса

В разлуке с любимыми сохранить отношения, если долго нет секса, поможет эффект присутствия и виртуальная близость / Фото: freepik.com, unsplash.com

Длительная разлука с партнером и отсутствие интимной близости запросто могут поставить точку в отношениях. Как сохранить любовь на расстоянии и уберечь союз от краха знает семейный психолог Алена Щербань.

Алена Щербань / Фото: пресс-служба

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Война разлучила много пар. Мужчины уходят на фронт, женщины становятся беженцами и вместе с детьми уезжают за границу…

Разлука с близкими вызывает целый спектр негативных эмоций: тревогу, апатию, гнев и даже депрессию. Справиться с ними бывает непросто, – утверждает Алена Щербань. – В столь сложной ситуации женщине нужно осознать две вещи. Во-первых, разлука – явление временное, она обязательно закончится.

Во-вторых, понять – в силах ли она повлиять на ситуацию, изменить ее к лучшему. Если у вас есть ресурс для позитивных перемен в жизни и вы хотите сохранить отношения, начинайте действовать! Старайтесь созваниваться и переписываться с любимым человеком каждый день.

Старайтесь созваниваться и переписываться с любимым человеком каждый день / Фото: freepik.com

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Вот только выстраивать коммуникацию нужно так, чтобы она была желанной для вас обоих. Кому-то подходит строгое планирование – "Будем звонить друг другу каждый вечер в 21:00", но в большинстве случаев такая категоричность делает разговоры рутинными и вымученными. Появилось желание позвонить и чем-то поделиться? Не откладывайте звонок, быстрее набирайте любимого!

Как сохранить отношения на расстоянии – больше комплиментов

Не скупитесь на ласковые слова. Когда пара долго находится в разлуке, у партнеров возникает огромная потребность в телесном контакте. Все дело в гормонах: организму сложно выработать окситоцин и дофамин без прикосновений любимого человека.

Конечно же, даже десять слов вряд ли заменят одно прикосновение, но поддерживать друг друга вербально партнерам просто необходимо. Говорите ласковые и нежные слова, замечайте приятные мелочи, не забывайте делать комплименты. Это будет скрашивать тяготы разлуки.

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В разлуке не забывайте делать фото и видео с детьми и посылать их мужу в мессенджер / Фото: freepik.com

Участвовать в жизни друг друга можно и нужно даже на расстоянии. Почему бы вам не снять завтрак с детьми на видео и не послать его мужу в мессенджере? Наверняка ему будет интересно увидеть и вашу прогулку в парке, поход в магазин за продуктами. Можете договориться о том, чтобы в одно и то же время посмотреть фильм, а после созвониться и обсудить его.

Такие моменты сближают. Обязательно посвящайте партнера в свои дела. Расскажите, чем собираетесь заниматься, советуйтесь по тем или иным вопросам. Обсуждайте события, которые произошли с вами за день, делитесь впечатлениями. В разговорах старайтесь избегать негатива и выяснения отношений.

Почему в разлуке важно строить совместные планы

Партнеры в разлуке должны четко ощущать перспективу совместного будущего, ведь именно это их связывает. Позволяйте себе мечтать. Война закончится и вы снова будете вместе. Общие цели объединяют прямо сейчас, поэтому начинайте составлять минимальный план действий.

Поддерживая отношения на расстоянии, важно строить совместные планы, которые реализуете при встрече / Фото: freepik.com

Подумайте куда поедете отдыхать, в какие театры или рестораны сходите. Планирование будущего позитивно влияет на отношения, поднимает настроение, помогает бороться с депрессией, а в самых тяжелых ситуациях дарит смысл жизни. Во время войны это особенно ценно.

А что делать, если долго без секса?

Отсутствие интимной близости влюбленные называют самым большим минусом отношений на расстоянии. Что делать, если физический контакт невозможен? Попробуйте заняться виртуальным сексом. Практикуйте секс по телефону. В отношениях на расстоянии очень важно сохранить сексуальный интерес друг к другу, поэтому фото интимного характера будут полезны как никогда.

В отношениях на расстоянии очень важно сохранить сексуальный интерес друг к другу / Фото: freepik.com

Каникулы в личной жизни женщинам также не идут на пользу. Проблемы с разрядкой и возбуждением, дискомфорт и боли во влагалище, уменьшение выработки смазки – вот примерный набор реакций тела на вынужденный простой в личной жизни. Чтобы избежать подобных проблем сексологи рекомендуют женщинам практиковать мастурбацию.

Как меньше скучать по любимому, чем отвлечься?

Для некоторых женщин мужчина, с которым она состоит в отношениях, является родительской фигурой, которая отвечает за все эмоциональные потребности. В подобных случаях женщина буквально зациклена на партнере, поэтому особенно тяжело переживает разлуку.

Занятия спортом и медитации тоже отлично помогают отвлечься от душевных переживаний / Фото: unsplash.com

Чтобы выбраться из этого ужасного состояния, нужно отыскать то, что позволит отвлечься от переживаний и сделает жизнь интересней. Если в вашей жизни появилось много свободного времени и существует эмоциональная пустота – придумайте себе любимое занятие. К примеру, найдите мастер-класс по интересующей вас теме. Или откройте поваренную книгу и научитесь готовить новое блюдо, которым угостите любимого.

Сделайте новую прическу и обновите гардероб. Занятия спортом и медитации тоже отлично помогают отвлечься от душевных переживаний. Даже в непростые времена старайтесь жить полноценной жизнью, чтобы чувствовать себя живой и полной сил.

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