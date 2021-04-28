Знаменитая украинская рок-группа Green Grey, которая была основана в 1993 году, приглашена на популярный российский музыкальный фестиваль "Дикая мята". В Сети сразу же негативно отреагировали на планы артистов выступить на территории РФ. Но это не первая подобная новость на сегодня – ранее мы сообщали, что Лобода и Лорак пришли на российское МУЗ-ТВ.
Анонс выступления Green Grey появился на официальном сайте фестиваля "Дикая мята". Говорится, что это будет первый концерт артистов в России с 2011 года.
Green Grey / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial
В Instagram-аккаунте фестиваля также появилась афиша с заявленными участниками, среди которых помимо Green Grey значится и Иван Дорн.
Мы запросили комментарий у пресс-службы группы Green Grey и ждем уточнения этой информации.
А тем временем пользователи Сети пользователи написали:
- "Ну что? Green Grey – деньги не пахнут? Не стыдно? Бабло победило? Ну о Дорне то и разговора нет"
- "Что в Московию подались?"
- "У них отмазка: искусство вне политики"
Ранее сообщалось, что Киркоров записал трек с MARUV.
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