На официальном сайте российского фестиваля "Дикая мята" появилась информация о том, что одним из участников является украинская группа Green Grey. Также в афише значится Иван Дорн

Знаменитая украинская рок-группа Green Grey, которая была основана в 1993 году, приглашена на популярный российский музыкальный фестиваль "Дикая мята". В Сети сразу же негативно отреагировали на планы артистов выступить на территории РФ. Но это не первая подобная новость на сегодня – ранее мы сообщали, что Лобода и Лорак пришли на российское МУЗ-ТВ.

Анонс выступления Green Grey появился на официальном сайте фестиваля "Дикая мята". Говорится, что это будет первый концерт артистов в России с 2011 года.

Green Grey / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial

В Instagram-аккаунте фестиваля также появилась афиша с заявленными участниками, среди которых помимо Green Grey значится и Иван Дорн.

Реклама

Мы запросили комментарий у пресс-службы группы Green Grey и ждем уточнения этой информации.

Скриншот Instagram

А тем временем пользователи Сети пользователи написали:

"Ну что? Green Grey – деньги не пахнут? Не стыдно? Бабло победило? Ну о Дорне то и разговора нет"

"Что в Московию подались?"

"У них отмазка: искусство вне политики"

Ранее сообщалось, что Киркоров записал трек с MARUV.