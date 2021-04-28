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В Московию подались? Украинская группа Green Grey выступит на российском фестивале &ndash; в Сети разозлились

28 апреля, 18:44

Дарина Алексеева

На официальном сайте российского фестиваля "Дикая мята" появилась информация о том, что одним из участников является украинская группа Green Grey. Также в афише значится Иван Дорн

Знаменитая украинская рок-группа Green Grey, которая была основана в 1993 году, приглашена на популярный российский музыкальный фестиваль "Дикая мята". В Сети сразу же негативно отреагировали на планы артистов выступить на территории РФ. Но это не первая подобная новость на сегодня – ранее мы сообщали, что Лобода и Лорак пришли на российское МУЗ-ТВ.

Анонс выступления Green Grey появился на официальном сайте фестиваля "Дикая мята". Говорится, что это будет первый концерт артистов в России с 2011 года.

Green Grey / Фото: facebook.com/GreenGreyOfficial

В Instagram-аккаунте фестиваля также появилась афиша с заявленными участниками, среди которых помимо Green Grey значится и Иван Дорн.

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Мы запросили комментарий у пресс-службы группы Green Grey и ждем уточнения этой информации.

Скриншот Instagram

А тем временем пользователи Сети пользователи написали:

Ранее сообщалось, что Киркоров записал трек с MARUV.

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