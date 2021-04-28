Киркоров записал трек с MARUV. Мы вспомнили еще 5 его самых хайповых дуэтов

Филипп Киркоров старается идти в ногу со временем и записывает неожиданные дуэты с популярными среди молодежи (и не только) артистами. Мы собрали пять коллабораций

Филипп Киркоров, который недавно рассказал о личной жизни, знает толк в хайпе! Недавно он анонсировал выход дуэтного трека с MARUV – уже 30 апреля поклонники смогут услышать новую композицию, а пока оба артиста опубликовали в Instagram лишь короткий тизер, который фанаты уже сравнили с сериалом "Медсестра Рэтчэд".

По такому поводу Life Сегодня решили вспомнить еще пять неожиданных коллабораций Филиппа Киркорова с другими артистами.

Филипп Киркоров и Николай Басков

После выхода песни и клипа Ibiza Филиппу Киркорову и Николаю Баскову пришлось…извиняться перед поклонниками. Многие фанаты старшего поклонения откровенно выразили свое недовольство и негодование, а некоторые из них даже предлагали лишить Киркорова и Баскова почетных званий народных артистов РФ.

А все дело в том, что в клипе у артистов действительно происходит какая-то вакханалия: они распивают алкоголь, топят друг друга в бассейне, матерятся, обливаются содержимым биотуалета и…в общем, список "треша" там большой. Если не видели, убедитесь сами.

Филипп Киркоров и Тимати

А вот годом ранее у Киркорова вышла лирическая коллаборация с Тимати – "Последняя весна", полная противоположность песне с Басковым. В центре сюжета – любовный треугольник, где Киркоров и Тимати влюблены в одну девушку и весь клип страдают, от того что оба ее потеряли.

Нам показывают счастливую "журнальную" картинку, где главная героиня счастлива с Филиппом Бедросовичем, в тот же миг – она уже в мечтах Тимати беременна от него вторым ребенком.

В общем, классика жанра. Многим фанатам очень понравился образ Киркорова в смокинге и с прекрасной дамой рядом. Ну и вокал артиста, как пишут его поклонники в комментариях, в этом треке – на высоте.

Филипп Киркоров и DAVA

И снова, то в холод, то в жар (читайте – то в треш, то в лирику)! Филипп Бедросович с короной на голове заплел косички, надел серебряные капы, золотые цепи, растянутую футболку – все в лучших традициях американских рэперов. Артист записал совместный трек с DAVA (Давидом Манукяном) – российским рэпером и бывшим парнем Ольги Бузовой.

Вся песня – про то, как круто носить на руке дорогой Rolex. И не поспоришь!

Филипп Киркоров и Егор Крид

Все помнят трек Киркорова "Цвет настроения синий". После этого артист решил не заморачиваться с новым названием и выпустил дуэт с любимчиком всех девочек-подростков постсоветского пространства – Егором Кридом. И назвали они песню "Цвет настроения черный". Полуголые модели, дорогие автомобили, золотые цепи и много черных нарядов – все по правилам настоящих рэперских клипов.

Филипп Киркоров и ZIVERT

Пару лет назад певица Zivert звучала из каждого утюга, а ее песня Life взорвала все хит-парады. Филипп Киркоров не стал проходить мимо и перепел этот трек вместе с певицей.

По словам поклонников, вышло очень даже неплохо и вокал артиста хорошо вписался в обновленную версию трека.

Ранее Филипп Киркоров отделался от долга в 4 млн евро по ипотеке в Латвии.

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