Украинские звезды в программе "Зірковий шлях", которую ведут Даниэль Салем и Алена Винницкая на телеканале "Украина", рассказали сколько стоят их посты в Instagram

Ежедневно Instagram набирает все больше оборотов. Теперь это не просто место для хороших фото и видео, а уже полноценная платформа для реального заработка. Недавно молодая супруга Виктора Павлика и начинающий блогер Екатерина Репяхова, которая недавно пожаловалась клининговую компанию, заявила, что в трудные времена в соцсети можно хорошо заработать денег.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Спасибо Господу, что мы живем в такое время, когда есть Instagram, нормальный во время карантина план В, такая финансовая подушка безопасности. Я планирую вкладывать в нее десятки тысяч долларов, я ставлю на это ставку хорошую. Потому что это круто работает в сочетании с публичным супругом. Даже сейчас последний инфоповод у меня охват увеличил в два раза. Здесь грех этим не воспользоваться. Моя цель – стать хорошим блогером, и все сделать для того, чтобы Виктор Франкович на пенсии не заморачивался, чувствовал себя круто", – говорит Репяхова.

И хотя Катя решила не называть конкретные суммы за свои рекламные услуги в сети, другие звезды были более откровенными. Например, дочь Оли Поляковой, Маша, начала получать от рекламодателей предложения о сотрудничестве еще два года назад.

Маша Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

"Я помню, когда у меня стукнуло первые сто тысяч подписчиков. Я была тогда на Бали с мамой. И мне первый раз написали: "Мы вам заплатим деньги, вы сделаете нам рекламу", для меня это был шок, я тогда спрашиваю маму: "Мам, а что делать?", а она выставляет такие цены, что меня не взяли. Если я не ошибаюсь, это было две восемьсот, – поделилась Маша Полякова. – Потом я уже сама дошла к тому, что надо немножко цены снижать, и сейчас все хорошо".

Еще в начале 2021 девушка не скрывала в шапке профиля, ее рекламное Instastories стоит – 600 гривен + пост 1600 гривен. Однако сейчас Маша удалила эту информацию, и можно предположить, что с увеличением количества подписчиков мог взлететь вверх и прайс звездной дочери.

А вот ведущий Тимур Мирошниченко признается, что его расценки очень доступны для рекламодателей.

"Это может быть 100 долларов за публикацию, может быть больше. Но это не постоянная история, я не особо зарабатываю на Instagram", – говорит Тимур Мирошниченко.

В отличие от своей супруги Инны, которая уже несколько лет занимается блогерством, и, кстати, довольно выгодно.

"Средняя сумма, которую я зарабатываю, это 2000 грн на серии Instastories и 4000 реклама в посте. Instastories заказывают гораздо чаще, потому что ты больше можешь показать, и несмотря на то, что охват меньше, все равно лучше продавать в Instastories", – делится супруга телеведущего.

Тимур Мирошниченко с женой Инной / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Инна отметила, что ежемесячно старается подсчитать свой заработок.

"И меньше всего это было 30 тысяч гривен, больше всего – 70 тысяч гривен. Это круто, потому что я примерно столько зарабатывала, когда работала адвокатом, и моя работа была связана со сплошным стрессом. А здесь я не стрессую, сижу себе дома, время от времени что-то рекомендую. Несмотря на то, что я очень избирательно отношусь к тому, что рекомендую. Все равно запросов на рекламу много", – говорит Инна Мирошниченко.

Поражает своим заработком за пост в Instagram и ведущий программы "Ранок з Україною" Анатолий Анатолич.

Ведущий Анатолий Анатолич / Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

"Стоить это может около 20 000 гривен, если это коммерческий, может больше, смотря на то, какой это бренд и на сколько комфортно мне с ним работать", – поделился ведущий канала "Украина".

Травести-дива Монро, у которой почти 73 000 подписчиков, о своих расценки на рекламу говорит завуалировано.

Монро / Фото: instagram.com/monritta

"Один рекламный пост стоит, я не буду называть сумму, просто в эквиваленте – пара дорогих туфель дизайнерских", – рассказала Монро.

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