В Китае вырезали Леди Гагу, Джастина Бибера и группу BTS из спецэпизода Друзей – в чем причина

Специальный эпизод с участием всего каста "Друзе", а также приглашенных звезд, подвергся жесткой цензуре в Китае. Местные стриминг-платформы вырезали все сцены с Леди Гагой, Джастином Бибером и упоминанием ЛГБТ

В Китае спецэпизод "Друзья: Воссоединение" подвергли цензуре / Фото: HBO, Скриншот из YouTube

27 мая вышел долгожданный спецэпизод сериала "Друзья", который уже посмотрели зрители по всему миру, включая Китай, где у сериала тоже много зрителей. Однако на всех трех китайских стриминговых платформах, которые транслировали шоу, были вырезаны сцены с участием Леди Гаги, Джастина Бибера, южнокорейского бойз-бенда BTS и с упоминанием всего, что касается темы ЛГБТ. Это огорчило многих китайских поклонников сериала.

Как сообщает The New York Times, суммарно около шести минут эпизода "Друзья: Воссоединение" были вырезаны во время показа на платформах Youku, iQiYi и Tencent Video.

Скорее всего это произошло из-за того, что три артиста являются запрещенными в Китае из-за их предыдущих высказываний. Однако неизвестно, были ли звезды вырезаны из эпизода по приказу правительства или же это была инициатива самих платформ. Также удалили сцены, где есть упоминания культуры ЛГБТ.

В итоге многие пользователи начали искать вырезанные сцены из шоу и делиться ими в соцсетях.

Реклама

Почему Леди Гага, Джастин Бибер и BTS запрещены в Китае?

В 2016 году Леди Гага встретилась с вдохновителем тибетского сепаратизма – Далай-ламой, который, по мнению китайских властей, продвигает идею независимости Тибета. В итоге имя певицы внесли в список "внешних враждебных сил", а ее репертуар заблокировали во всем Китае.

Джастин Бибер стал персоной нон-грата в Китае, когда посетил синтоистский храм Ясукуни в Токио. В КНР, а также в Корее Ясукуни считается символом японского милитаризма. В храме есть памятные таблички с именами солдат, которые сражались за Японию, а также военных преступников Второй мировой войны.

Несмотря на то, что укорейской группы BTS множество фанатов в Китае, местные власти начали бойкотировать артистов после их комментария о войне. В прошлом году, лидер группы, получая награду за вклад в развитие отношений между США и Южной Кореей, вспомнил о расколе между двумя Кореями. Во время войны в 50-е годы США поддерживала южнокорейцев, а Китай и СССР – КНДР. Лидер группу назвал это "общей историей боли", что возмутило власти Китая.

Ранее мы показали, как актеры сериала "Друзья" расплакались, когда спустя 17 лет вернулись в квартиру Моники.