Почему в Киевской области населению запрещено ходить и въезжать в лес

В Киевской области гражданским запрещено ходить в лес / Фото: Facebook
Несмотря на то что для многих украинцев лес – это место силы и снятия стресса, нельзя игнорировать советы по безопасности во время войны. Во время действия военного положения в Киевской области гражданскому населению запрещено посещение леса и въезд в лес, сообщает пресс-служба Вышгородской районной государственной администрации.
Согласно пункту 3 указа президента от 24.02.2022 №64 "О введении военного положения в Украине", запрещается посещение лесов населением и въезд в леса Киевской области (кроме транзитных путей) транспортных средств и другой самоходной техники.
Кому можно посещать лес в Киевской области:
- ВСУ,
- командованиям видов, отдельных родов войск ВСУ, управлению оперативных командований,
- Государственной пограничной службе Украины,
- Государственной специальной службе транспорта,
- Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины,
- Национальной гвардии Украины,
- Службе безопасности Украины,
- Службе внешней разведки Украины,
- Управлению государственной охраны Украины,
- Министерству внутренних дел Украины,
- другим органам исполнительной власти, органам местного самоуправления и тем, кто используется для лесохозяйственных целей в период военного положения.
По возможности, эту информацию важно доносить в те места, где люди остались без связи и могут ходить в лес с целью собирать дрова для растопки. Нельзя – значит нельзя!
Напомним, какие консервы и продукты безопасно есть, чтобы не заболеть ботулизмом во время войны.
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