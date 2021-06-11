В Киеве снимают сериал о сексуальном рабстве Зломовчання: когда законы бессильны — вся надежда только на кино

В конце этого года состоится премьера международного сериала "Зломовчання". Журналист Антон Филатов побывал на съемочной площадке, где работала интернациональная команда – украинцы и хорваты

Кадр со съемок сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Киевская Бессарабка. Практически на каждой улице здесь действуют публичные дома, в которых девушки пытаются заработать быстрые, но опасные деньги. Неподалёку возвышается одно из самых кинематорафичных зданий столицы — небоскрёб "Парус". Он начал сниматься в кино ещё на этапе строительства и теперь вновь принимает большую съёмочную группу. Продолжается работа над сериалом "Зломовчання", который показывает кровожадное закулисье проституции и сексуального рабства. Ранее режиссер Далибор Матанич рассказал, чем удивит зрителей "Зломовчання".

Этот шестисерийный фильм расскажет о меценате Ольге в исполнении Ксении Мишиной, которая начинает расследовать исчезновение своей племянницы. Параллельно журналист Стрибор и следователь Владимир пытаются выяснить причины убийств других молодых девушек, тела которых нашли в районе небольшого хорватского городка Осиек. Вскоре главные герои понимают, что их расследования ведут к одним и тем же людям. Это выводит их на след преступного синдиката, который похищает украинских девушек и переправляет их в публичные дома Европы, а также параллельно занимается контрабандой оружия.

Герои объединяют силы, чтобы разоблачить международную преступную схему. Но в результате оказывается, что еt масштабы гораздо больше, чем казалось вначале.

Кадр со съемок сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

"В ООН подсчитали, что за период 1991-2017 годов в рабство попало 260 тыс. украинцев. Но по факту их число может быть гораздо большим. Все что-то слышали о торговле людьми. Но даже когда мы в упор смотрим на эту проблему, то отказываемся об этом говорить. Потому что это очень непростая тема. Получается, что мы умалчиваем очевидное. И это молчание приносит очень много зла. Оттого и название фильма "Зломовчання", — поясняют продюсеры картины.

Руководит съемками хорватский режиссер Далибор Матанич. Он известен картиной "Зенит", отмеченной на Каннском кинофестивале, а также сериалом "Новости", который купил Netflix.

Режиссер бежит через всю съемочную площадку. Это первое, что видишь, подходя к "Парусу". При съемке каждой сцены Матанич обычно делает четыре дубля, чтобы достичь желаемого результата, а затем еще один дубль, чтобы сделать чуть лучше, чем планировалось. Сериал снимают за 56 дней. Это достаточно оперативно, учитывая, что съемки проходят в двух странах.

Режиссер Далибор Матанич / Фото: пресс-служба

Сегодня снимают сцену, в которой главная героиня Ольга приезжает в свой офис, расположенный в "Парусе" и узнает факт, который изменит ход расследования. Оператор выстраивает кадр так, чтобы обхватить всю массивную стеклянную вертикаль небоскреба. Перед зданием останавливается дорогой джип, из которого выходит героиня Ксении Мишиной, направляясь к центральному входу в здание. Во время съемки одного из дублей рядом по тротуару проезжает парень на самокате, который, узнав одну из самых ярких звезд украинского ТВ, теряет управление и въезжает в столб. Приходится делать еще один дубль. Но не из-за зазевавшегося фаната Мишиной, а из-за того, что на кузове одной из проезжающих мимо машин оказалась пестрая реклама. Маневрировать между такими малоприятными сюрпризами авторам фильма действительно нелегко.

Съемки сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Режиссер снова бежит через всю съемочную площадку. У него взгляд атакующей анаконды.

Справляться с густым потоком автомобилей помогает полицейский патруль, припаркованный в нескольких метрах. Комментируя сюжет сериала, блюстители порядка поясняют, что показанная в нем проституция регулируется статьей 181.1 админкодекса, а похищение людей — 146 статьей криминального кодекса. При этом добавляя, что на деле эти статьи нарушаются гораздо чаще, чем фиксируется.

"Наша главная цель — показать, в какой ад превращается жизнь тех, кто связывается с сексуальными рабством, похищением людей и проституцией. Мы ни в коем случае не занимаемся морализаторством. Но если хотя бы один человек, который хочет связаться с этим, посмотрев наш сериал, передумает — мы будем считать, что работали не зря", — уточняет продюсер картины Миодраг Сила (кинокомпания Drugi Plan).

Продюсер Миодраг Сила / Фото: пресс-служба

Сколько бы статей ни было прописано в криминальном кодексе — они не способны уничтожить сексуальное рабство. А раз силой его не побороть, то нужно апеллировать к совести и мировоззрению. Именно на это и нацелен сериал "Зломовчання".

Режиссер снова бежит через всю съемочную площадку. Он устремляется к актерам со скоростью пикирующего коршуна. Еще одно уточнение. Еще один дубль. Снято.

Мишина снимает туфли на 15-сантиметровых каблуках и набрасывает поверх делового костюма ветровку. Пока съемочная группа перемещается на другую локацию, артистка рассказывает, что изначально в сценарии ее героиня Ольга была блондинкой, но в итоге роль немного изменили под нее.

"Также специально для этой роли мне нужно было научиться говорить по-хорватски. Я этим языком не владею. При этом на подготовку отводилось всего две недели. Но мне, можно сказать, тогда повезло: я приболела и благодаря этому появилось дополнительное время на освоение хорватского произношения", — вспоминает актриса, таинственно опуская свои мистические глаза.

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Ксения Мишина на съемках сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Сравнивая "Зломовчання" с другими своими многочисленными сериалами, Мишина отмечает, что в нем поднимается очень провокационная тема, говорить о которой другие просто боятся. Изначально от этого проекта отказались все украинские телеканалы, потому как количество алкоголя, оружия, насилия и прочих скандальных тем не вписывалось в их диетический формат. Но ситуацию исправил онлайн сервис OLL.TV, по заказу которого проходит работа над столь смелой картиной. Таким образом "Зломовчання" стал первым сериалом, который снимается для украинской онлайн-платформы.

Режиссер снова бежит через всю съемочную площадку, судорожно листая сценарий.

На вопрос "Были ли во время съемок забавные случаи?", переводчица режиссера с дрожащей улыбкой отвечает: "Конечно! Каждый день. Но прессе о таком точно нельзя рассказывать…". Я понимающе киваю и отправляюсь к оператору, который каждый съемочный день таскает на себе 20-килогаммовое оборудование.

На съемках сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

"До того, как он стал профессиональным оператором, у него был рост, как у баскетболиста. Но после всех этих 10-часовых съемочных смен, в течение которых он таскает на плечах 20 кг, мы с ним сравнялись по росту", — смеются невысокие помощники оператора.

А сам герой этой истории смотрит на меня грустными глазами, в которых читается обратный отсчет до окончания съемок. Позже продюсеры уточнили, что из-за этого груза каждый день ему приходится терпеть острую боль до тех пор, пока поздно вечером мануальщик не вправляет ему позвонки.

Режиссер снова бежит через всю съемочную площадку. Кинематографисты перемещаются на 24-й этаж "Паруса". Начинается работа над сценой в офисе главной героини.

На съемках сериала "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

Из окна небоскреба открывается потрясающий вид на печерские холмы, утопающие в цветущих каштанах. Продюсер Рита Гребенчикова (кинокомпания Star Media) уточняет, что Киев в сериале будет показан максимально узнаваемо, чтобы международный зритель привыкал к красотам украинской столицы. "Наши хорватские коллеги были приятно удивлены, насколько большой в Киеве выбор эффектных локаций для съемок", — говорит она.

Пока готовится сцена, удается взять комментарий у актеров массовки.

"Я просто сижу с умным видом, смотрю в монитор и тупо что-то клацаю на клавиатуре. Понятия не имею, зачем я это делаю", — рассказывает миловидная девушка из массовки, и я понимаю, что в ней себя узнают миллионы других офисных сотрудников.

Словом, реальность в этом фильме воспроизведена с максимальной точностью. Режиссер снова бежит через всю съемочную площадку. В воздухе накаляется атмосфера. Актеры расходятся по позициям. У фильммейкера наконец-то появляется полминуты, чтобы сказать пару слов о фильме.

"Как видите, процесс идет очень легко. Мы все делаем без спешки, с улыбкой на лице и на расслабоне…" — делится впечатлениями Далибор Матанич и уже в следующее мгновение он оказывается на другом конце съемочной площадки, по-армейски раздавая приказы, подправляя мелкие нюансы в декорации и спешно внося пометки в сценарий.

Эксклюзивная премьера сериала "Зломовчання" состоится в декабре 2021 года на онлайн-сервисе OLL.TV.

Автор: Антон Филатов

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