Режиссер Далибор Матанич: политики сильно испугались правды, которую мы показываем в сериале "Зломовчання"

В конце этого года на экраны выйдет сериал с Ксенией Мишиной о торговле людьми

Фото со съемок сериала «Зломовчання» Фото: пресс-служба

Одной из главных сериальных премьер Европы, которая выйдет в конце 2021, обещает стать сериал "Зломовчання". Он разоблачает сексуальное рабство и контрабанду оружия, которыми занимались высокопоставленные Хорватии и Украины. В копродукции этих двух стран и снимается сериал, привлечет внимание всего мира на эти страшные проблемы.

Шестисерийный фильм переносит зрителя в тихий хорватский город Осиек. За его мирным фасадом происходят страшные преступления и работает трафик украинских девушек, которых продают в публичные дома. Однажды исчезает молодая украинская девушка, на поиски которой отправляется ее родственница в исполнении Ксении Мишиной.

Далибор Матанич и Ксения Мишина

Фото: пресс-служба

В ходе расследования она узнает о целом ряде других загадочных убийств молодых украинок, а также отслеживает трафик между Киевом и Осиеком, по которому юных красавиц переправляли в Европу. Героиня объединяет силы с детективом Владимиром и журналистом Стрибором, которые готовы пойти на больший риск, чтобы раскрыть правду.

Режиссером сериала выступил Далибор Матанич, который в интервью рассказал о том, что общего будет в "Зломовчання" со славными скандинавскими сериалами и за счет чего восточноевропейское кино может выиграть конкуренцию в высокобюджетных голливудских проектов.

Далибор Матанич на съемках сериала "Зломовчання"

Фото: пресс-служба

В основу вашего сериала положены реальные события?

Да, в 2009 году я прочитал расследования хорватского автора Драго Хедли: он проследил за девушками, которых привозят из Украины в Европу для сексуального рабства. На основе этих публикаций Хедли написал трилогию художественных романов "Slavonian Trilogy", которые опираются на совершенно реальные шокирующие факты.

За эти произведения он получил престижную журналистскую награду. Именно первая часть этой трилогии легла в основу нашего сериала.

Описанная в книгах схема торговли людьми искусственно замалчивалась в обществе. Отсюда и название сериала "Зломовчання" – люди пытались скрыть страшные вещи, которые происходили практически во всех на глазах.

Ваш сериал еще только снимается, а уже вызвал резонанс. Узнав, что расследование контрабанды и торговли людьми попадет на экраны, один из политиков даже снял свою кандидатуру с выборов в Хорватии.

Существует реальная связь между преступлениями, которые мы показываем в сериале и отдельными представителями власти в Хорватии. Часть из них контролирует публичные дома, куда поставляют секс рабынь из Украины. Но в сериале мы не называем конкретных имен. Ведь подобная проблема с торговлей людьми существует в различных странах и мы хотим сделать наш сюжет универсальным, без привязки к какой-то одной конкретной страны.

На съемках сериала "Зломовчання"

Фото: пресс-служба

Кто сильнее: журналист, вооруженный одной-только ручкой или бандит с целым арсеналом оружия?

Я уверен, что один журналист был сильнее целой сотни бандитов с автоматами в руках. Образ одного из главных героев сериала – журналиста Стрибора – списана с автора романа-первоисточника Драго Хэдли. Своими текстами он сумел выгнать в отставку целый ряд министров и депутатов. Поэтому профессия журналиста, безусловно, на многих наводит страх. Подобный эффект вызовет и наш фильм.

В ООН подсчитали, что только за 26 лет украинской независимости рабами стало более 260 тыс. наших соотечественников. Как ваш фильм поможет в решении этой страшной проблемы?

Наш фильм заставит людей задуматься, насколько ужасна эта проблема. Он покажет, какие муки испытывают те, кто становится жертвами сексуального рабства. Ругая рабство, мы часто направляем все копья исключительно на тех, кто торгует людьми. Но есть немало и тех, кому комфортно быть рабом. Надеюсь, наш фильм заставит их задуматься и они перестанут продавать свою душу за быстрые грязные деньги.

Один из наших президентов сказал, что в советское время все в Хорватии работало на благо буквально 200 семей. А все остальные люди в обществе жили в нищете и обслуживали эту самопровозглашенную элиту. То есть по сути все остальные были рабами. Но в последние десятилетия как Хорватия, так и Украина пытаются выровнять этот страшный разрыв между очень богатыми и очень бедными. Однако эта трансформация от советского социализма к здоровому капитализма и демократии оказалась очень непростым испытанием. Поэтому наш сериал не только разоблачает криминальную схему сексуального рабства, но и показывает вот эту болезненную трансформацию общества.

На съемках сериала "Зломовчання"

Фото: пресс-служба

По атмосфере на что похоже "Зломовчання"?

Во время съемок ленты я часто вспоминал южнокорейскую картину "Воспоминания об убийстве", которую снял Бон Джун-хо ( "Паразиты"). В ней главный герой также был одержим расследованием и пытался отстоять справедливость, несмотря ни на что. Также для меня одним из ориентиров в работе является классическая голливудская лента "Вся президентская рать" Алана Пакулы, в которой журналисты бросили вызов самому президенту.

Когда мы снимали сериал "Новости", то пытались создать собственный уникальный стиль. И после этого сериала критики называли его "адриатический нуар", часто сравнивая его со скандинавскими сериалами, вроде "Моста".

Какие сериалы последних лет вы считаете настоящими шедеврами?

"Наследники", "Фарго", "Острые предметы"...

Вы настоящий киноман. Нечасто режиссеры настолько активно пересматривают фильмы других современных авторов.

Да, я смотрю очень много фильмов. Даже своих детей назвал в честь любимых киногероев. Дочь Лола (в честь героини фильма "Беги, Лола, беги", 1998), сын Макс ( "Безумный Макс", 1979) и младший сын – Нео ( "Матрица", 1999). Все эти фильмы изменили мою жизнь. Они рассказывают о людях, которые пытаются бежать из этой жестокой системы, в которой мы живем.

Ваш сериал "Новости" выкупил Netflix. Сотрудничество с этим стриминговим сервисом то повлияла на вашу карьеру?

Нет. Уверен, что гораздо более эффективным, чем с Netflix, будет нынешнее сотрудничество с украинскими компаниями Star Media и OLL.TV, а также немецкой компанией Beta Film, которая занимается международной дистрибуцией "Зломовчання". В нашем сериале присутствует оригинальная фактура Восточной Европы и пронзительная атмосфера, за счет которых он явно выделится на общем фоне фильмов из других стран.

Сериалам из восточной Европы трудно конкурировать с голливудскими или британскими. Ведь в последних попросту бюджет в десять раз больше. Единственное, в чем мы можем выделиться рядом с ними – это стиль, креативные находки, свежие идеи и неожиданные сюжетные решения. Вот на это мы и делаем ставку в нашем кино.

"Зломовчання" снимается для онлайн-платформы OLL.TV. Предоставляет это больше свободы в работе, чем если бы сериал создавался для традиционного ТВ?

Конечно, если бы мы снимали фильм исключительно для телевидения, то нам бы не разрешили показывать столько курение, нецензурной лексики, жестокости, откровенных сцен и алкоголя, сколько у нас прописано по сюжету. Поймите, у нас же в фильме фигурирует много криминалитета, и все вышеупомянутое – неотъемлемая часть его существования. Именно в поисках этой свободы так много режиссеров в последние годы активно переходят в стриминговые сервисы.

В Украине только начинает действовать система кэш-рибейтив. Отчасти, благодаря этому и стала возможной копродукции нашей страны с Хорватией для съемок "Зломовчання". В Хорватии же кэш-рибейты имеют очень долгий славную традицию.

Кэш-рибейты действительно создают основу для съемок, они привлекают богатых иностранных продюсеров в вашу страну и развивают индустрию.

Как вам работалось с украинскими актерами?

Украинцы – очень организованные и усердны в работе. Они всегда приходят на площадку с изученным текстом, они заранее отрепетируйте своего персонажа и очень аккуратно придерживаются карантинные правила. Благодаря такому профессионализма, нам удалось очень оперативно все снять – все шесть серий снимались буквально за 56 дней в двух странах.

Главную роль в "Зломовчання" выполнила ваша звезда Ксения Мишина. Ей выпала просто ужасно сложная задача – играть роль хорватском языке, которым она не обладает. И несмотря на то, что у нее было совсем мало времени на подготовку – в кадре она говорит очень естественно и натурально. Браво!

Автор: Антон Филатов

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