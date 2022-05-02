В день смерти Путина – бесплатное шампанское. Киевский ресторан готовится к грандиозному празднованию

В день смерти Путина – бесплатное шампанское / Фото: Коллаж: Сегодня

Ресторанный бизнес Украины не только поддерживает граждан во время войны, угощая безвозмездными обедами, но и готовится к смерти Путина. В Instagram киевского заведения современной итальянской кухни Under Wonder сообщили о бесплатном шампанском для посетителей в день смерти Путина.

Украинцы с нетерпением ждут дня, когда услышат с экранов телевизоров о смерти Путина. После объявленной инициативы ресторана Under Wonder и фотографа Руслана Лобанова они визуализируют желаемую дату с бокалом шампанского в руке.

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На идею команду вдохновило славноизвестное празднование 1953-го, когда в вашингтонском ресторане "1203" угощали посетителей безвозмездным борщом по случаю смерти Сталина.

Ресторан Under Wonder вдохновился смертью Сталина / Фото: скриншот

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Кроме бесплатного шампанского, посетителей удивят артпроектом, над которым работает команда.

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