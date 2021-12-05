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Гороскоп на неделю 6-12 декабря: все знаки зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
5 декабря, 07:45
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Астрологический прогноз на 6-12 декабря для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Начало следующей недели располагает к внутренней свободе и раскрепощенности . А ожившие эмоции выходят на первый план и начинают проявляться открыто и дерзко.

Такой настрой к концу недели перерастет в частые проявления импульсивности и вспыльчивости . И все сложнее будет избежать конфликтов.

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Гороскоп на неделю 6-12 декабря для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

У Овнов наступающая неделя пройдет вполне благополучно . Во вторник ваше общение с коллегами, партнерами или членами семьи принесет хорошие результаты. А в выходные наступит оптимальное время для разговора по душам с любимым человеком. Если вы запланировали романтическое свидание – оно пройдет замечательно.

Гороскоп на неделю 6-12 декабря для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

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Рабочие дни следующей недели окажутся не самым лучшим периодом у Тельцов. Появится какая-то неуверенность в себе , и это отразится на работе и взаимоотношениях. Если в среду вы обратитесь за поддержкой к влиятельным особам, они вам не откажут. Будьте более открытыми, чтобы ваши слова не трактовали двояко. В выходные вы почувствуете облегчение.

Гороскоп на неделю 6-12 декабря для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Близнецам будет сложно даже на короткое время погрузиться в работу. Вы все время витаете в облаках и там черпаете вдохновение для творчества . Хорошо, если оно сможет вас накормить и окупить другие расходы. В понедельник наберитесь терпения и просто переждите какое-то время. Вскоре все встанет на свои привычные места, и вы вольетесь в колею.

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Гороскоп на неделю 6-12 декабря для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

У Раков наступит хорошее время для решения денежных вопросов , особенно в четверг. Вы способны сейчас создать основу, которая впоследствии станет для вас надежной финансовой платформой. Крупные покупки и серьезные приобретения будут удачными и послужат долго. А вот в личной жизни причины размолвок и недопонимания заключены именно в вас.

Гороскоп на неделю 6-12 декабря для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Львы, постарайтесь заранее составить примерный план действий на всю предстоящую семидневку. Иначе неделя пролетит так быстро, что вы ничего не успеете сделать. Надеяться на удачу и импровизировать – плохая идея. Во вторник к вам прилетит заманчивое предложение, от которого не стоит отказываться. Зато выходные пройдут спонтанно и здорово.

Гороскоп на неделю 6-12 декабря для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

У Дев на следующей неделе будет много неожиданных ситуаций . Старайтесь особо ничему не удивляться – такая тактика будет наилучшей, особенно в среду. Если услышите критику в свой адрес – не принимайте ее близко к сердцу. Это может оказаться провокацией, не стоящей вашего внимания и нервов. Выходные проведите в спокойной и уединенной обстановке.

Гороскоп на неделю 6-12 декабря для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Чтобы избежать неприятностей и разногласий на работе, Весам на следующей неделе стоит действовать по заранее разработанному плану . В понедельник вам со всех сторон будут давать советы – вы можете к ним прислушиваться, но поступать лучше по-своему, а не надеяться на чужие мозги. И приберегите свою фантазию на свободное время.

Гороскоп на неделю 6-12 декабря для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Скорпионам на предстоящей семидневке полезно побольше времени проводить в кругу близких людей и семьи . Постарайтесь в пятницу навестить старших родственников – такой визит будет полезен, в первую очередь, вам самим. А вот на работе будет наблюдаться полный штиль, но отсутствие новостей иногда – совсем неплохая новость.

Гороскоп на неделю 6-12 декабря для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Стрельцам не стоит быть слишком самоуверенными. В среду постарайтесь адекватно оценивать свои возможности, чтобы избежать проблем в личной жизни и на работе. Если вы сумеете правильно и деликатно сформулировать свои желания , то сможете рассчитывать на прибавку к жалованию. Выходные промелькнут быстро, но приятно.

Гороскоп на неделю 6-12 декабря для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Козерогов на следующей неделе поджидает серьезная и скрупулезная работа , результаты которой не заставят себя долго ждать. В понедельник вы можете рассчитывать на поддержку единомышленников. Друзья не оставят вас в трудный момент. Возможно, часть свободного времени придется потратить на решение проблем родственников.

Гороскоп на неделю 6-12 декабря для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Уже с самого начала недели Водолеям придется поработать над своими эмоциями . Не вымещайте на окружающих плохое настроение – вы и другим его испортите, и себе не поднимете. Лучше переключитесь на работу – именно она принесет вам удовлетворение. В пятницу повнимательнее отнеситесь к поступившей информации. А в выходные лучше остаться дома.

Гороскоп на неделю 6-12 декабря для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

У Рыб на предстоящей неделе ожидается самая обыкновенная рутина . Все задания и поручения, которые вам нужно сделать, на первый взгляд, не имеют смысла. Но при этом у вас не получится увильнуть от работы. В четверг любимый человек может доставить хлопот, из-за чего вам придется изменить свои планы. Постарайтесь сохранить гармонию в отношениях.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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