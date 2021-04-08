Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 8 апреля

Предлагаем узнать счастливое число дня 8 апреля.
- Цифра дня – 17.
- Цвет дня – зеленый, фисташковый и изумрудный.
- Число удачи – 8.
В основе дня – рациональные решения. В главных плюсах дня – внимание и сила мысли. Минусы дня несут искушения, ложные надежды.
Красота и здоровье: устройте разгрузочный день или день правильного питания. Приветствуется массаж. Уязвимы кишечник, печень и глаза.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестирования, посоветуем: выполните все обещания, данные в этот день.
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В апреле не только 1-е число веселое – есть много и других праздников, к которым необходимо подготовиться. С карантином вряд ли получиться их громко отпраздновать, но подарки-то никто не отменял. Выберите какой-то интересный презент из нашего календаря подарков на апрель и ловите взамен благодарности, поцелуи и объятия.