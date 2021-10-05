Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 5 октября

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 5 октября.

Цифра дня – 11,

Цвет дня – оранжевый,

Число удачи – 2.

В главных плюсах дня – сила воли и энергия, при этом минусы дня несут разрушение, диктат и агрессию. В основе дня – спокойствие и устойчивость в любых ситуациях.

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В вопросах красоты и фитнеса снизьте нагрузку на тело, полезна йога. В отношении здоровья день травмоопасный, будьте внимательны на дорогах. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, все спорные вопросы рекомендуется отложить.

А вот начало недели обещает привнести состояние покоя и гармонии во взаимоотношения, а все конфликты будут сглаживаться и сходить на нет. В середине недели ожидайте всплеск эмоций, который уляжется к выходным. У людей появится тяга к стабильности и размеренной жизни.

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А согласно лунному календарю, самыми опасными и сложными днями, когда легко попасть под дурное влияние и поддаться соблазнам, будут вторник и суббота. Подробности читайте в лунном календаре на текущую неделю 4-10 октября 2021 года.

Также напомним, что ждет все знаки зодиака на этой неделе.