Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 5 мая

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: Сегодня

Предлагаем узнать счастливое число дня 5 мая.

Цифра дня – 15

– 15 Цвет дня – синий, индиго и ультрамариновой

– синий, индиго и ультрамариновой Число удачи – 6

В основе дня анализ полученной информации. В главных плюсах дня рациональные идеи и трудолюбие. При этом минусы дня несут фанатизм в идеях и авантюры.

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Красота и здоровье: полезны дыхательные упражнения и прогулки пешком, а также процедуры депиляции и удалению родинок и пигментных пятен. В отношении здоровья сердце и сосуды, а также бронхи. В пищу полезно добавить помидоры, тыкву и миндаль.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, встречи провести эффективней всего до 15:00.

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