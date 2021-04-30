Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 30 апреля

Предлагаем узнать счастливое число дня 30 апреля.
- Цифра дня – 12
- Цвет дня – желтый, банановый и лимонный
- Число удачи – 3
В основе дня наведение порядка и чистоты в мыслях и делах. В главных плюсах дня интуиция и милосердие. При этом минусы дня несут конфликты, самообман и травмы.
Красота и здоровье: полезен уход за зубами, снятие зубного камня и отбеливание. Также в этот день хорошо бросать вредные привычки. Уязвимы сердце, сосуды и щитовидная железа.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, стоит провести разбор документов. А заключение договоров, брачных вопросов лучше отложить.
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В апреле не только 1-е число веселое – есть много и других праздников, к которым необходимо подготовиться. С карантином вряд ли получится их громко отпраздновать, но подарки-то никто не отменял. Выберите какой-то интересный презент из нашего календаря подарков на апрель и ловите взамен благодарности, поцелуи и объятия.