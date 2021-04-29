Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 апреля

Предлагаем узнать счастливое число дня 29 апреля.
- Цифра дня – 20
- Цвет дня – оранжевый, тыквенный и кирпичный
- Число удачи – 2
В основе дня избегайте чужого влияния и манипуляций. В главных плюсах дня активность, обаяние и сила. При этом минусы дня несут разрушительные действия и обман.
Красота и здоровье: эффективны антицеллюлитные процедуры и выведение шлаков. Полезна профилактика организма от ожирения, берегите печень.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, отложите серьезные решения и крупные траты на другой период.
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В апреле не только 1-е число веселое – есть много и других праздников, к которым необходимо подготовиться. С карантином вряд ли получится их громко отпраздновать, но подарки-то никто не отменял. Выберите какой-то интересный презент из нашего календаря подарков на апрель и ловите взамен благодарности, поцелуи и объятия.