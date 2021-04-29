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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 29 апреля

29 апреля, 07:09

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 29 апреля.

В основе дня избегайте чужого влияния и манипуляций. В главных плюсах дня активность, обаяние и сила. При этом минусы дня несут разрушительные действия и обман.

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Красота и здоровье: эффективны антицеллюлитные процедуры и выведение шлаков. Полезна профилактика организма от ожирения, берегите печень.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, отложите серьезные решения и крупные траты на другой период.

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Источник: Сегодня

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