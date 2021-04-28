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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 28 апреля

28 апреля, 07:52

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 28 апреля.

В основе дня довести до конца все начатое ранее. В главных плюсах дня – целеустремленность и власть. Минусы дня – категоричность в суждениях, клевета и диктат.

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Красота и здоровье: особо полезны йога и дыхательные упражнения, а также процедуры по отбеливанию зубов. Уязвимы дыхательная система и ЖКТ.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестицирования – все вопросы легко решатся в неформальной обстановке.

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Источник: Сегодня

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