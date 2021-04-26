Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 26 апреля

Предлагаем узнать счастливое число дня 26 апреля.
- Цифра дня – 17.
- Цвет дня – зеленый, хаки и травяной.
- Число удачи – 8.
В основе дня – гармония разума и интуиции. В главных плюсах дня – уверенность, сила мысли. Минусы дня несут алчность и жалость к себе.
Красота и здоровье: полезен массаж, бани и водные процедуры. Уязвима лимфатическая система, возможен застой жидкости в тканях.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции – хорошо решать вопросы недвижимости и проводить ремонтные работы.
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В апреле не только 1-е число веселое – есть много и других праздников, к которым необходимо подготовиться. С карантином вряд ли получится их громко отпраздновать, но подарки-то никто не отменял. Выберите какой-то интересный презент из нашего календаря подарков на апрель и ловите взамен благодарности, поцелуи и объятия.