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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 26 апреля

26 апреля, 07:33

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 26 апреля.

В основе дня – гармония разума и интуиции. В главных плюсах дня – уверенность, сила мысли. Минусы дня несут алчность и жалость к себе.

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Красота и здоровье: полезен массаж, бани и водные процедуры. Уязвима лимфатическая система, возможен застой жидкости в тканях.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции – хорошо решать вопросы недвижимости и проводить ремонтные работы.

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Источник: Сегодня

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