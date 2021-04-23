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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 апреля

23 апреля, 07:15

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 23 апреля.

В основе дня – коррекция судьбы и внутренняя трансформация. В главных плюсах дня – живость ума, мудрость, знаки судьбы. При этом минусы дня несут вспыльчивость и авантюрные действия.

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Красота и здоровье: хороший день для похода в салон красоты. Уязвимы глаза и сосуды.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, подходите ко всем начинаниям через креатив и творческую энергию. Хорошо начинать строительство и ремонт.

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В апреле не только 1-е число веселое – есть много и других праздников, к которым необходимо подготовиться. С карантином вряд ли получится их громко отпраздновать, но подарки-то никто не отменял. Выберите какой-то интересный презент из нашего календаря подарков на апрель и ловите взамен благодарности, поцелуи и объятия.

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Источник: Сегодня

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