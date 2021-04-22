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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 22 апреля

22 апреля, 06:44

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 22 апреля.

В основе дня – избегать жалости к себе и проявлять благодарность в мелочах. В главных плюсах дня – дипломатия, пунктуальность и точность. При этом минусы дня несут хитрость, клевету и интриги.

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Красота и здоровье: приветствуется смена образа и стиля. В отношении здоровья уязвимы печень и поджелудочная железа.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, выделите время и средства для благотворительности и акций милосердия.

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Источник: Сегодня

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