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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 20 апреля

20 апреля, 07:42

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 20 апреля.

В основе дня – закладка фундамента и реализация намеченных целей. В главных плюсах дня – энергия, активность и сила. При этом минусы дня несут ссоры, конфликты и деструктивные действия.

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Красота и здоровье: полезны занятия спортом и танцами, а также диеты и снижение веса. Уязвима кровеносная система, день также травмоопасный.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, отложите импульсивные решения, посветите время общению с наставниками и укреплению финансовых корней.

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Источник: Сегодня

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