Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 15 апреля

Предлагаем узнать счастливое число дня 15 апреля.

Цифра дня – 15.

– 15. Цвет дня – синий, индиго и кобальтовый.

– синий, индиго и кобальтовый. Число удачи – 6.

В основе дня – наведение порядка и внутренние изменения. В главных плюсах дня – деловая хватка и самостоятельность. Минусы дня несут фанатичные идеи и алчность.

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Красота и здоровье: благоприятны стрижка и уход за волосами, а также маникюр и педикюр. Уязвимы желудок и кишечник.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестирования, отметим: хорошо проводить трансформационную работу внутри коллектива, проходить обучение и повышение квалификации.

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