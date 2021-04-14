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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 14 апреля

14 апреля, 07:10

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 14 апреля.

В основе дня – анализ информации и получение знаний. В главных плюсах дня – терпение и милосердие. При этом минусы дня несут обиды и перепады настроения.

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Красота и здоровье: полезна дыхательная гимнастика и ароматерапия. Уязвимы сосуды, грудная клетка и зрение.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, избегайте скоропалительных решений и будьте рациональны.

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Источник: Сегодня

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