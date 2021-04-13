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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 13 апреля

13 апреля, 08:06

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 13 апреля.

В основе дня лежит желание направить все устремления в верное русло. В главных плюсах дня созидание и гибкость. При этом минусы дня несут интриги и напористость.

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Красота и здоровье: уделите время для спорта и физической активности. А также берегите конечности и глаза.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, активность в работе приветствуется, но вопросы займовых операций и судебных тяжб лучше отложить

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Источник: Сегодня

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