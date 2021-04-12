Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 12 апреля

Предлагаем узнать счастливое число дня 12 апреля.
- Цифра дня – 12.
- Цвет дня – желтый, песочный, медовый.
- Число удачи – 3.
В основе дня – планирование целей на будущее и познание. В главных плюсах дня – внутренняя уверенность и интуиция. Минусы дня несут сомнения и тревоги.
Красота и здоровье: полезны плавание, процедуры обертывания и солевые ванны. Уязвимы нервная система, гланды и зрение.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестирования, заметим: хорошо вступать в новую должность и рассматривать предложения о смене деятельности
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В апреле не только 1-е число веселое – есть много и других праздников, к которым необходимо подготовиться. С карантином вряд ли получится их громко отпраздновать, но подарки-то никто не отменял. Выберите какой-то интересный презент из нашего календаря подарков на апрель и ловите взамен благодарности, поцелуи и объятия.