Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 12 апреля

Предлагаем узнать счастливое число дня 12 апреля.

Цифра дня – 12.

– 12. Цвет дня – желтый, песочный, медовый.

– желтый, песочный, медовый. Число удачи – 3.

В основе дня – планирование целей на будущее и познание. В главных плюсах дня – внутренняя уверенность и интуиция. Минусы дня несут сомнения и тревоги.

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Красота и здоровье : полезны плавание, процедуры обертывания и солевые ванны. Уязвимы нервная система, гланды и зрение.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестирования, заметим: хорошо вступать в новую должность и рассматривать предложения о смене деятельности

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