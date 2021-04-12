Версія українською
$ 27,91
33,15

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 12 апреля

12 апреля, 07:02

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Предлагаем узнать счастливое число дня 12 апреля.

В основе дня – планирование целей на будущее и познание. В главных плюсах дня – внутренняя уверенность и интуиция. Минусы дня несут сомнения и тревоги.

Реклама

Красота и здоровье: полезны плавание, процедуры обертывания и солевые ванны. Уязвимы нервная система, гланды и зрение.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестирования, заметим: хорошо вступать в новую должность и рассматривать предложения о смене деятельности

Читайте также:

В апреле не только 1-е число веселое – есть много и других праздников, к которым необходимо подготовиться. С карантином вряд ли получится их громко отпраздновать, но подарки-то никто не отменял. Выберите какой-то интересный презент из нашего календаря подарков на апрель и ловите взамен благодарности, поцелуи и объятия.

Новости на эту же тему:

Гороскоп здоровья по фэншуй: в апреле берегите желудок, избегайте ветреных мест и ремонта Кофе по гороскопу: 12 вариантов для каждого знака зодиака
нумерология Айсулу Ахимова число удачи

Источник: Сегодня

Реклама