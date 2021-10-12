Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 11 октября

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 12 октября.
- Цифра дня – 9,
- Цвет дня – белый,
- Число удачи – 9.
В главных плюсах дня логика, и усидчивость и внимание, при этом минусы дня несут категоричность, поверхностные выводы и замечания. В основе дня контроль речи и чуткость.
В вопросах красоты и фитнеса уход за полостью рта, и укрепление ногтей. В отношении здоровья почки и крестец позвоночника. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, работа в уединении будет результативной.
Также будьте внимательны, согласно лунному календарю, наиболее опасными, безрассудными, негативными и провокационными днями недели будут сегодня, вторник, а также четверг. Так, 12 октября, вторник – 7-й лунный день. Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – новолуние.
Провокационный день, не поддавайтесь желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки. Подробнее прогноз на всю неделю можно узнать в лунном календаре.
Также напомним, что мы писали о том, что ретроградный Меркурий будет на нас влиять до конца этой недели и как ему противостоять.