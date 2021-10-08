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Лунный календарь на неделю 11-17 октября 2021 года

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
8 октября, 15:50
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Согласно лунному календарю, наиболее опасными, безрассудными, негативными и провокационными днями недели будут вторник и четверг.
Какой сегодня лунный день
Какой сегодня лунный день / Фото: Коллаж: Сегодня

Подробный лунный календарь на середину октября 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 11-17 октября 2021 года.

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Лунный календарь по дням на неделю 11-17 октября 2021 года

  • 11 октября, понедельник – 6-й лунный день.

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – новолуние. День уединения и смирения, когда противопоказано жаловаться на жизнь и обстоятельства.

  • 12 октября, вторник – 7-й лунный день.

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – новолуние. Провокационный день, не поддавайтесь желанию говорить лишнее и совершать необдуманные поступки.

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  • 13 октября, среда – 8-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – первая четверть в 6:26. День раскаяния в собственных грехах, прощения обид и чужих недостатков.

  • 14 октября, четверг – 9-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – первая четверть. Сатанинский день, когда люди подвержены негативу более чем в другие дни.

  • 15 октября, пятница – 10-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – первая четверть. День энергии и активного отдыха, когда сил хватает на все задуманное.

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  • 16 октября, суббота – 11-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – первая четверть. Энергетически сильный день, в который важно держать эмоции под контролем.

  • 17 октября, воскресенье – 12-й лунный день

Луна находится в знаке Рыбы. Фаза Луны – первая четверть. День проявления милосердия и сострадания, которые вернутся к вам сторицей.

Смотрите видеогороскоп на 2021 год :

Ранее мы публиковали прогноз магнитных бурь на октябрь 2021 года.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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