Чтобы уши и шея не выдавали возраст: лайфхаки от косметолога

Правильно ухаживать нужно не только за лицом, а также шеей и за… мочками ушей! Что делать, чтобы как можно дольше выглядеть моложе – рассказала косметолог

Чтобы шея и уши не выдавали истинный возраст, за ними нужно правильно ухаживать / Фото: Сегодня

Очищая лицо утром и вечером и нанося крем, не забывайте про шею и особенно – про мочки ушей. Да-да, наши уши тоже нуждаются в уходе. Зачем ухаживать за ушами, как это правильно делать и какие основные ошибки в нанесении уходовых средств на лицо и шею – рассказала косметолог Яна Коркодим.

Яна Коркодим / Фото: пресс-служба

Зачем ухаживать за мочками ушей, они тоже стареют?

Да, наши уши не "живут" отдельно от всего организма и тоже подвергаются возрастным изменениям. Мочки ушей стареют и нуждаются в точно таком же уходе, как и лицо. То есть уши нужно не только мыть и чистить ватными палочками, а также протирать мочки тоником, периодически делать легкий пилинг скрабом, маски и наносить крем.

За мочками ушей тоже надо ухаживать, а серьги – чаще обрабатывать антисептиком / Фото: unsplash.com

Обратите внимание, на то, как выглядит кожа, которую мы постоянно очищаем, "удобряем" кремом, массируем – намного свежее, чем те участки, которым не достается такой уход. А некоторые женщины с удивлением узнают, что ушам тоже нужно уделять внимание. Если не ухаживать за мочками ушей, но в то же время тщательно следить за кожей лица, то уши выдадут ваш возраст.

Особенно важно уделять внимание мочкам ушей тем женщинам, которые любят и постоянно носят массивные, тяжелые серьги. Помимо того, что такие серьги растягивают мочки ушей, способствуя их больше дряблости, длинные серьги – еще и "рай" для бактерий.

Лучше снимать длинные, тяжелые серьги на ночь. И как минимум раз в 3 дня их нужно полностью "искупать" в хлоргексидине или другом антисептическом растворе. Также нужно обрабатывать антисептиком сами дырочки в ушах. Если же мочки слишком обвисли, то лучше отказаться от тяжелых сережек вообще.

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При выраженном опущении линии лица, так называемых "бульдожьих щеках" такие серьги еще больше подчеркнут и придадут возраста. Особенно если нижняя часть лица тяжелая, есть второй подбородок. Лучше делать выбор в пользу "гвоздиков", колец или других менее массивных сережек. Помимо ушей важно не забывать про кожу шеи и вокруг глаз – здесь она наиболее нежная и может "с головой" выдать ваш возраст.

А какие ошибки в уходе за шеей и лицом?

Как на шею, так и на лицо женщины часто наносят крем неправильно. Часто без нанесения крема остаются важные участки, где кожа тонкая, подвижная и быстро появляются морщины. На участки скул, ближе к шее, тоже важно наносить крем – вплоть до самых ушей. Вообще уходовый крем наносится максимально близко к ушам и линии роста волос.

Крем на шею наносят до линии ожерелья, спереди и по бокам / Фото: Сегодня

Лайфхак – использовать для шеи тот же крем, что и под глаза. Крем на шею следует наносить пощипывающими движениями до "линии ожерелья", то есть до видимых полукруглых морщинок на шее. И на боковые стороны шеи – тоже.

Еще женщины иногда слишком усердно наносят крем под глаза. Поэтому вот вам еще один лайфхак – наносите на эти нежные участки любое уходовое средство средними, а еще лучше – безымянными пальцами. Потому что они менее контролируемые нами чем указательные, соответственно, мы легче будем прикасаться к коже.

Наносите крем под глаза безымянными пальцами, так вы меньше травмируете кожу / Фото: Сегодня

Сначала наноси крем под нижнее веко, затем на область скула-висок, затем брови: здесь используем технику "просто вытерли", то есть провели по бровям пальцами и все. Верхнее веко отягощать не нужно, то есть сюда крем не наносим и не массируем.

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