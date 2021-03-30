Как избавиться от синяков под глазами быстро: лайфхак
Как срочно замаскировать темные круги под глазами
Синяки под глазами могут появиться по разным причинам – от переутомления и недосыпания до элементарных слез. У многих людей так проявляет себя свойство тонкой кожи, сквозь которую с возрастом начинают все больше просвечивать сосуды.
Если после бессонной ночи вам предстоит бурный день, в течение которого нужно выглядеть свежо и красиво, есть надежное средство, которое достаточно быстро поможет вам избавиться от такой несимпатичной пигментации кожи под глазами.
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- Вам понадобится: рисовая мука и миндальное масло. Рисовая мука оказывает осветляющее действие на кожу, а миндальное масло помогает ей лучше впитаться в проблемные зоны.
- Смешайте ингредиенты в равных пропорциях.
- Дайте смеси немного постоять, чтобы мука напиталась.
- Обмакните патчи в смесь и сделайте компресс на проблемные зоны под глазами.
- Подержите 10-15 минут и удалите компресс.
Имейте в виду, если причина ваших синяков кроется не в усталости или наследственности, лучше обратиться к врачу, чтобы исключить серьезные заболевания.
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