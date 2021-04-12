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Умер звезда культового сериала "Клан Сопрано"

12 апреля, 12:54

Дарина Алексеева

Свои последние годы актер боролся с раком

Ушел из жизни американский актер, обладатель премий "Тони" Джозеф Сираво, который сыграл в популярном сериале нулевых "Клан Сопрано". Ему было 64 года.

О смерти актера сообщила его дочь, Аллегра Окармус в Instagram. Причиной смерти Джозефа сираво стала онкологическая болезнь, с которой он боролся долгие годы.

Джозеф Сираво / Фото: Imdb.com

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Помимо "Клана Сопрано", в котором Джозеф Сираво сыграл отца главного героя Тони Сопрано, он также снялся в нескольких гангстерских фильмах и получил премии "Тони" за свои роли в бродвейских постановках. Джозеф снимался с Аль Пачино и Шоном Пеннном в криминальном фильме "Путь Карлито", а также сыграл в первом сезоне сериала "Американская история преступлений".

Ранее стало известно о смерти актера сыгравшего Жака Рено в сериале "Твин Пикс".

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