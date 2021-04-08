Умер актер, сыгравший Жака Рено в сериале "Твин Пикс"

Олкевич перенес несколько операций

На 73-м году ушел из жизни знаменитый американский актер Уолтер Олкевич, сыгравший канадского преступника Жака Рено в сериале "Твин Пикс".

О смерти Олкевича сообщил его сын, сценарист Зак Олкевич, передает Hollywood Reporter.

Актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Последние 20 лет своей жизни Уолтер Олкевич жаловался на проблемы со здоровьем. Он перенес несколько операций на колене, поэтому не мог ходить и сделал перерыв в своей карьере.

Фото: Variety

В фильмографии Риттера также значатся роли в картинах "Флэш", "Бэтмен", "Грейс в огне", "Скорая помощь" и другие.

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