Умер сын Евгения Моргунова – Бывалого из комедий Леонида Гайдая

Антон Моргунов ушел из жизни еще в марте этого года, но об этом стало известно только сейчас. Сына актера похоронили в одной могиле с его матерью

Умер Антон Моргунов - сын актера Евгения Моргунова / Фото: скриншот

Сын знаменитого советского и российского актера Евгения Моргунова, который наиболее известен по роли Бывалого в комедиях Леонида Гайдая, умер в марте этого года. Антон Моргунов злоупотреблял алкоголем, сообщает "Эксперсс Газета".

Поначалу никто не замечал исчезновение наследника звезды "Кавказской пленницы" – соседи думали, что мужчина ушел в очередной запой. Однако позже выяснилось, что Антон Моргунов скончался. Сына актера похоронили на Кунцевском кладбище в могиле матери — у них даже одна табличка на двоих.

В браке у Евгения Моргунова со второй супругой Натальей появились два сына – Антон и Николай. Младший трагически погиб в автокатастрофе в 1998 году. Ему было 25 лет.

Актер пережил младшего сына на год – Евгений Моргунов скончался в 1999 году в возрасте 72 лет. Супруга Евгения Моргунова, Наталья, скончался в январе этого года – женщине было 79 лет.

Евгений Моргунов / Фото: скриншот

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Всенародную популярность Евгению Моргунову принесла роль Бывалого в серии кинокомедий Леонида Гайдая 1960-х годов: "Пес Барбос и необычный кросс", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика".

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