Умер принц Филипп: кто унаследует его многомиллионное состояние и титул

Принц Филипп, который скончался 9 апреля, оставил немалое наследство. Он был супругом королевы Великобритании в течение 73 лет, успев обзавестись довольно большим состоянием.

Рассказываем, кто из его потомков получит финансовое наследство и титул герцога Эдинбургского.

Финансы

По данным Celebrity Net Worth, состояние принца Филиппа оценивается примерно в 24 миллиона фунтов стерлингов – почти 33 миллиона долларов США.

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Принц Филипп заработал эту сумму за свою карьеру на флоте и в качестве члена королевской семьи, получая зарплату в размере около 40 0000 фунтов стерлингов в год из Sovereign Grant, который выплачивается членам королевской семьи из денег налогоплательщиков.

Королева Елизавета ІІ и принц Филипп / Фото: Getty Images

Сообщается, что вместе с королевой Елизаветой II принц владел акциями и большой коллекцией произведений искусства. Поскольку это имущество и акции были общими с королевой, вполне вероятно, что она сохранит активы.

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Герцог Эдинбургский был отцом четверых детей: 71-летнего принца Чарльза, 69-летней принцессы Анны, 60-летнего принца Эндрю и 56-летнего принца Эдварда. Вероятно, что они тоже получат долю в его активах, сообщает Express.

Елизавета ІІ и принц Филипп с их детьми: принцами Чарльзом, Эндрю и Эдвардом, а также принцессой Анной / Фото: Getty Images

Титул

Принц Филипп получил титул герцога Эдинбургского в день свадьбы 20 ноября 1947 года. Хотя титул официально будет возвращен короне, считается, что младший сын герцога, принц Эдвард, вскоре унаследует его.

Принц Эдвард / Фото: Getty Images

До выхода на пенсию принц Филипп был президентом и покровителем примерно 800 организаций. Многие из этих ролей были переданы принцу Эдварду, когда его отец ушел на пенсию, и, как сообщается, он возьмет на себя больше обязанностей, которые когда-то выполнял принц Филипп.

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