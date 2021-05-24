Украинка с самыми большими скулами в мире хочет сделать новую пластику (фото)

31-летняя манекенщица планирует увеличить грудь до пятого размера с помощью имплантов, а также изменить форму ягодиц, сделав липосакцию

Модель Анастасия Покрищук планирует новую "пластику" / Фото: instagram.com/_just__queen_

Эпатажная украинская блогерша и модель Анастасия Покрищук из Киева, более известная как "девушка с самыми большими в мире скулами", хочет изменить тело с помощью новых пластических операций.

31-летняя манекенщица рассказала, что помимо лица также решила улучшить фигуру, прибегнув к хирургическому вмешательству, поскольку "природа не наградила ее желаемыми формами".

Она планирует увеличить грудь до пятого размера с помощью имплантов, а также изменить форму ягодиц, сделав липосакцию.

"Я не хочу вставлять импланты, но планирую сделать липосакцию и увеличить ягодицы своим же жиром", – написала Покрищук в сторис на своей странице в Instagram (на данный момент они удалены).

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В октябре 2020 года стало известно, что украинка потратила две тысячи долларов на модификации лица, а именно, филлеры для скул.

Напомним, ранее мы показывали, как Покрищук выглядела в молодости.

Кроме этого, 61-летний Рольф Бухгольц из города Дортмунд (Германия) побил два мировых рекорда и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчину из-за необычной внешности называют "самым страшным в мире".