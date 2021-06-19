Участники Littlе Big снялись голыми: Ильич прикрыл рукой грудь Таюрской

Соня Таюрская и Илья Прусикин снялись обнаженными / Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Новоиспеченная пара Соня Таюрская и Илья Прусикин из группы Little Big не перестают провоцировать соцсети. Только все успокоились после голых фото Сони, как влюбленные снялись обнаженными вместе.

На снимке, опубликованном в Instagram-профиле Сони оба лежат на журналах с подзаголовком "Его любовница оказалась лучшей подругой жены", Ильич при это прикрывает рукой грудь Таюрской.

"Это самая всратая обложка в мире, в самом желтом и дешевом журнале во вселенной! Это таааак плохо, что просто охеренно!!! Я был на обложке Forbes, но этот 27-ми рублевый журнал, с нашими лицами, которые вырезали из рандомных фото, наспех найденных в интернете, теперь мой личный топ", – написал Илья Прусикин у себя в Instagram.

Соня Таюрская и Илья Прусикин снялись обнаженными / Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Подписчики музыканта оценили его задумку:

"Такого крупного троллинга я еще не видел"

"Нет слов, но вы – огонь"

"Самый сексуальный человек в мире и его самая сексуальная девушка в мире по версии всех журналов всего мира"

Скриншот: instagram.com/iliyaprusikin

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Скриншот: instagram.com/iliyaprusikin

Напомним, что в конце мая этого года Софья Таюрская подтвердила роман с Ильей Прусикиным. В адрес девушки поступало много хейта, поскольку многие решили, что она разлучила Прусикина с его бывшей супругой – рэп-исполнительницей Ириной Смелой, известной как Tatarka. Они были вместе с 2016 по 2020-й год, в 2017 у пары родился сын.

После развода Смелой и Прусикина появились слухи о романе артиста с его коллегой по группе – Софьей Таюрской, которая, на тот момент, уже тоже не состояла в отношениях. До начала романа с Ильей у Сони Таюрском на протяжении семи лет тоже были отношения.

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