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Ильич вслед за Таюрской показал себя в стрингах в бане: сравниваем секси-фото участников Little Big

Сегодня, 07:00

Лидер эпатажной российской группы в одном лишь нижнем белье позировал с веником в руках. Его фанаты написали много забавных комментариев под кадром

Лидер Little Big Илья Прусикин опубликовал пикантное фото из бани
Лидер Little Big Илья Прусикин опубликовал пикантное фото из бани
Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Лидер группы Little Big Илья "Ильич" Прусикин, вероятно, решил не отставать от своей коллеги, а с недавних пор и возлюбленной, Сони Таюрской. Ранее участница Little Big опубликовала снимки в мокром белье, а теперь и Ильич решил развлечь публику.

На снимке, который Прусикин разместил в Instagram, он позирует в черных стрингах и с банным веником в руках.

"С мужиками в бане. Неоднозначно звучит, да?" – поинтересовался у подписчиков артист.

Илья Прусикин снова эпатирует публику
Илья Прусикин снова эпатирует публику
Фото: instagram.com/iliyaprusikin

Под фото веселые и находчивые комментаторы оставили десятки забавных сообщений. Некоторые попытались подшутить над лидером Little Big:

  • Ребят, это Соня? А где Ильич?
  • А dick-то, не очень big!
  • Сонькины трусики!
  • Тигрица!
  • Фигурка – топ!
  • У Сони трусы спер?
Скриншот: Instagram

У Сони Таюрской фотосессия получилась не менее вызывающей.

Cоня Таюрская из Little big
Cоня Таюрская из Little big
Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

Девушка разместила несколько фото в мокром белье, после чего комментаторы тоже не остались равнодушными и написали под фото немало ярких сообщений:

  • Ильичу фортануло!
  • Слезы потекли от красоты.
  • Конкурс втянутых животов?
  • Ильич ревновать не будет?
  • Красавица!
  • Есть без цензуры?
Скриншот: Instagram

Отметим, что участники известной российской группы Little Big Илья Прусикин и Соня Таюрская долгое время сохраняли интригу о своих отношениях. И лишь недавно пара решила рассекретить свой роман. Об отношениях артистов долгое время ходили слухи, а саму Софью называли разлучницей, ведь до этого Илья Прусикин развелся со своей супругой.

Соня посетовала, что хотя они с Ильичем были восемь лет в группе и их роман возник не сразу, все считают, что именно ее появление расторгло брак Ильича.

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