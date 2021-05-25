Участник Евровидения от Британии отреагировал на тотальный провал в финале конкурса

Артист поблагодарил всех за поддержку после финала "Евровидения" и отметил, что будет фокусироваться только на позитиве

Джеймс Ньюман / Фото: скриншот

Момент оглашения результатов голосования зрителей и жюри "Евровидения" был самым напряженным. Италия победила на конкурсе, набрав 524 голоса. Не позавидуешь только некоторым другим странам, которые вообще не получили баллов от зрителей.

Особенная ситуация сложилась у представителя Великобритании – Джеймс Ньюман получил ноль баллов, как от профессионального жюри, так и от зрителей. Многие были, мягко говоря, в шоке от такого поворота событий. Однако сам Джеймс, похоже, не унывает, ведь благодаря своему "провалу" он видео его выступления на YouTube посмотрело намного больше людей, чем номера тех участников, которые получили хоть какие-то баллы.

Вот что артист написал в Twitter:

"Главное в написании песен – нет гарантии в том, что их поймет аудитория. Спасибо всем замечательным и преданным фанатам, кто поддерживал меня, слушает мою музыку и наполняет жизнь позитивом и любовью. Хочу сконцентрироваться на позитивном моменте – я стоял на сцене, исполнял мою композицию, которую я написал с любовью для сотни миллионов людей", – отметил Джеймс.

Джеймс Ньюман / Фото: скриншот Реклама

Сейчас выступление артиста в финале конкурса "Евровидение-2021" набрало более 2,5 миллионов просмотров на YouTube. Многие зрители не понимают, почему Ньюман получил такую низкую оценку и поддерживают его в комментариях.

Ранее мы писали, как в Сети отреагировали на низкую оценку Великобритании и других стран на "Евровидении-2021".