Участницу ВИА Гры захейтили за фото в бикини: иди к врачу, проверься

София Тарасова опубликовала коллаж, на котором показала себя с разных ракурсов

София Тарасова из "ВИА Гра" / Фото: instagram.com/sofia_tarasova

Участница обновленной группы "ВИА Гра" София Тарасова нарвалась на критику в соцсети. Но без этого не обходится ни один пост публичной фигуры, так ведь?

В своем Instagram-профиле девушка разместила коллаж с фото, на которых позирует в розовом бикини, демонстрируя свои ягодицы.

"Я одновременно стала так чувственна, и так морально закалена. В один момент, мне кажется, что я готова горы свернуть и к чертям пусть катятся все чужие люди с их мнением – важно только то, что я думаю и ощущаю, вижу и принимаю, ценю и люблю. А порой, расплываюсь, как сливочный сырок "Дружба" под палящим солнцем и не могу собраться. Вот такие дела", – написала в публикации София.

София Тарасова из "ВИА Гра" / Фото: instagram.com/sofia_tarasova Реклама

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Вере Брежневой и другим фолловерам артистки снимки понравились, но кто-то раскритиковал Софию за откровенные кадры.

"Как прекрасно! Единственная солистка на данный момент, которая гордо подходит под бренд "ВИА Гра"

"Как только неизъе**уться, чтобы жопу свою со всех сторон сфоткать, ужас, еще и х*рню какую-то понапишут, ты фоткаешь свою задницу, какие морали, какой сырок дружба, иди к врачу проверься"

Скриншот: instagram.com/sofia_tarasova

Скриншот: instagram.com/sofia_tarasova

Ранее Ксения Попова из "ВИА Гры" рассказала об условиях контракта с Константином Меладзе.