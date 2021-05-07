Даша Ставнича и Джессика / Фото: instagram.com/stavnicha_dasha
Участница шоу "Холостяк-11" Даша Ставича, которая раскритиковала пост-шоу "Как выйти замуж", заявила, что участие в проекте не оплачивается. После того как девушка возмутилась тем, что ее вырезали из эфира программы, подписчики поинтересовались, заплатили ли ей за съемку. Как оказалось, никому из участниц "Холостяка" не платят.
В Instagram 23-летняя Даша Ставича опубликовала фото в зеркале и выразила негодование по поводу проекта.
"Интересно узнать Ваше мнение касательно программы "Як вийти заміж". Личное мое, я негативно отношусь", – написала Даша.
В комментариях одна из подписчиц спросила у Даши:
- "Вам хоть заплатили за зря потраченный день?"
Ответ Даши удивил некоторых зрителей шоу. Девушка сообщила, что им не платят, и они тоже не платят никому. Оказалось, что все девушки подписывают контракт, в котором прописано, что они должны принимать участие в определенных съемках.
До этого у себя в сторис Даша раскритиковала программу "Как выйти замуж". Девушка заявила, что ее пытались спровоцировать на эмоции на съемках, и, поскольку это не удалось, ее и вовсе вырезали из эфира.
Напомним, что ранее из шоу "Холостяк-11" ушла Юлия Зайка, что очень расстроило фанатов.