Участница Холостяка нарушила правило, покидая шоу: Это было трагично

В 9-м выпуске "Холостяка-11" проект покинула Юля Зайка, несмотря на то, что она была одной из фавориток Михаила Заливако. В своем Instagrma-профиле девушка постит фото и рассказывает о том, как тяжело ей прощаться с шоу и самим холостяком.

В одной из публикаций Юля призналась, что после церемонии роз она покинула "Холостяк" не одна, а в "сопровождении" остальных участниц. Зайку это очень расстроило.

"Моя крайняя церемония роз была трагичной. После ухода я не спала всю ночь, подушка была полностью залита слезами.

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По иронии судьбы я не была той "счастливицей", которая уезжает в гордом одиночестве домой, не пересекаясь с другими участницами. В обратном рейсе я летела со всеми девочками. Представили эти ликующие взгляды? Самый жуткий полет в моей жизни...", – написала она в соцсети.

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Скриншот: instagram.com/julz_seven

Одна из участниц "Холостяка" в комментариях упрекнула Юлю в том, что она не совсем честна. "...Я тебя поддерживала, как могла... С моей стороны я делала многое, и сейчас максимально неприятно это читать! А еще хуже, когда люди ничего не знают, делают из нас змей", – ответила в комментариях Даша.

Зайка согласилась, что та поддержала ее в аэропорту, добавив, что по этой причине они и дружат.

Ранее зрители "Холостяка" отказались смотреть шоу из-за того, что выгнали одну из участниц.