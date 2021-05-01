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В 9-м выпуске Холостяка проект покинула Юля Зайка: Я его люблю, а он даже не узнает об этом

Сегодня, 00:09

Из пяти оставшихся девушек на проекте Михаил Заливако отправил домой Юлю – этот момент ждали многие

Несмотря на то, что Юля "Зайка" долгое время считалась фавориткой Михаила Заливако, сегодня он отправил ее домой. При этом, в прошлом выпуске "холостяк" дал Юле второй шанс, однако уже в этом эпизоде "холостяк" все-таки попрощался с "Зайкой".

Фото: кадр из видео

"Не понимаю, зачем улыбаться, если не чувствуешь, зачем что-то говорить, если нет слов. Зачем здесь быть, если нет чувств", – сказал Заливако Юле на церемонии роз.

"С чего ты взял, что нет чувств?" – ответила девушка.

"Холостяк" объяснил, что ему очень больно отпускать Юлю домой – ведь у него остались чувства к ней. Но, все это время Михаила смущал то, что слова и действия "Зайки" расходятся.

А оказалось, что Юле просто сложно было выразить свои чувства словами – каждый раз девушка будто набирала в рот воды и не могла сказать главные слова "холостяку".

"Я его люблю, а он так и не узнает об этом", – сказала Юля сквозь слезы, уезжая с церемонии роз.

Напомним, в восьмом выпуске "Холостяка-11" проект покинула Таня.

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