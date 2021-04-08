Участница Холостяка-8 замечена на фото с организатором голой фотосессии в Дубае

На снимках рядом с Виталием Гречиным позирует Ольга Литвиненко из "Холостяка"

Ольга Литвиненко, участница восьмого сезона проекта "Холостяк" знакома с вероятным организатором фотосессии с голыми украинками в Дубае – Виталием Гречиным. В СМИ также сообщают, что мужчина создал что-то наподобие своего "Плейбоя" и часто проводит фотосъемки с моделями.

Life Сегодня внимательно изучили фото Гречина в Facebook и пришли к неожиданному выводу: на снимках рядом с американским финансистом украинского происхождения одетая в костюм стюардессы позирует Ольга Литвиненко – бывшая участница романтического реалити "Холостяк". Фото были сделаны в 2018 году.

Фото: Facebook

Три года назад Оля боролась за сердце Рождена Ануси. В ее анкете тогда было указано, что девушка – модель. На своей странице в Instagram в 2018 году Оля опубликовала фото и видео в таком же наряде, что и на фото с Гречиным.

Скриншот: Instagram

Девушка написала, что это был Конгресс бизнес-авиации EBACE 2018 в Женеве, а была она там в качестве модели. Похоже, Гречин был одним из участников конгресса, куда приехал со своими спутницами.

Фото: Facebook

Все девушки были одеты в костюмы стюардесс. Оля в соцсети отметила, что ее главная задача была представлять гостям мероприятия новинки авиации.

Фото: Facebook

Отметим, что на "Холостяке" Оля казалась многим зрителям спокойной и прилежной девушкой. Однако после участия в шоу она кардинально изменилась – стала публиковать фото и видео эротического характера, снялась в проекте бывшего порноактера Виталия Здоровецкого, а в прошлом году и вовсе рассекретила свои отношения с российской порноактрисой Юлией Чирковой.

Фото: Instagram

Сейчас Оля продолжает активно публиковать эпатажные фото в Instagram, а также признаваться в любви своей девушке.

Фото: Instagram

Напомним, есть две версии того, кто устроил "голую" фотосессию в Дубае.