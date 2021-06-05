Убийства неверных мужей возобновятся с новой силой

Кадр из сериала "Почему женщины убивают" / Фото: CBS

4 июня стартовало продолжение ироничного сериала "Почему женщины убивают", ставшим одним из самых популярных шоу в прошлом году. В долгожданном новом сезоне создатели сохранили общую интонацию проекта, но с кардинально измененной формой, стилистикой и характером. Все происходящее продолжает происходить в одном месте и в одно время.

Смотрите 1 серию второго сезона полюбившегося сериала "Почему женщины убивают" на OLL.TV.

О чем сериал "Почему женщины убивают"

Первый сезон сериала рассказывает историю трех женщин, живших в одном особняке в разные периоды времени: домохозяйки в 60-х, светской львицы в 80-х и юриста в 2019 году, каждая из которых сталкивается с супружеской неверностью.

События второго сезона черной комедии разворачиваются в 1949 году. В центре сюжета Алма Филкот, мечтающая влиться в компанию богатых соседок во главе с Ритой Кастильо. Одну из ролей в сериале также сыграла Люси Лью.

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Кадр из сериала "Почему женщины убивают", 2 сезон

Скриншот из YouTube

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