У Регины Тодоренко в день ее рождения случилось горе в семье

У телеведущей Регины Тодоренко в день ее рождения умер близкий человек. Новостью она поделилась у себя в Instagram

Регина Тодоренко рассказала о смерти дедушки / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Сегодня популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно поделилась архивными фото, отмечает день рождения. Ей исполняется 31 год. Но у известной путешественницы совсем не праздничное настроение. У себя в InstaStories она поделилась грустной новостью – умер ее дедушка.

"Жаль, что вслед за хорошими новостями приходят плохие", – сначала написала телеведущая.

У Регины Тодоренко в день ее рождения умер дедушка / Фото: instagram.com/reginatodorenko

А потом сообщила о потере родного человека.

"Мне сложно подобрать слова. И я не уверена, что они вообще нужны. Покойся с миром, дедушка Алеша", – написала Тодоренко.

У Регины Тодоренко в день ее рождения умер дедушка / Фото: instagram.com/reginatodorenko

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Сейчас Регина Тодоренко вместе со своей семье находится в Турции. У себя в соцсетях телеведущая часто делится семейными фото.

Стоит отметить, у телеведущая очень дружная и большая семья. Не так давно Регина вместе с братом всех растрогали, осуществив давнюю мечту своих родителей – они подарили им машину. Ранее мы об этом рассказывали.

Регина Тодоренко с семьей / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Также в марте телеведущая вместе со своими сыном Майклом приезжала в родную Одессу, чтобы встретиться с близкими.

Напомним, вчера вечером стало известно о смерти известного украинского хореографа и народного артиста Украины Григория Чапкиса. Он скончался в возрасте 91 года в результате продолжительной болезни.

Смотрите эксклюзивное интервью Регины Тодоренко для программы "Зірковий шлях":