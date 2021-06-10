Как выглядела и сколько зарабатывала Регина Тодоренко в 22 года (фото)

Регина опубликовала в своем Instagram-аккаунте два снимка и рассекретила свой заработок до популярности

Регина Тодоренко поделилась архивными фото Фото: instagram.com/reginatodorenko

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая рассказала, как похудеть после беременности, показала себя в 22 года и рассекретила, сколько она тогда зарабатывала.

На своей странице в Instagram Регина разместила два архивных фото.

"В 2012 году, мне 22 года. Я выпускница Киевского национального университета культуры и искусств из Поселка Котовского (микрорайон Одессы – Ред.). Я зарабатываю 5200 гривен в месяц, которых мне хватает на аренду квартиры вместе с подругой и еду", – написала Тодоренко.

Регина Тодоренко в 22 года Фото: instagram.com/reginatodorenko

Далее Регина объяснила, что именно в 22 года она загадала на свой день рождения много путешествовать.

"Моя мечта сбылась еще масштабнее, чем я загадывала. Я верю, что каждый может сделать свою мечту реальностью", – написала Регина.

Тогда Регина стала ведущей популярной программы о путешествиях – "Орел и Решка" и объездила десятки страны мира.

Ведущая сообщила, что хочет провести на тему реализации желаний прямой эфир в Instagram, создать лекции или даже написать книгу.

"Меня вправду это все вдохновляет, я считаю такую информацию важной", – объяснила Регина.

ТакжеТодоренко вспомнила тот факт, что она стала единственной "женщиной телепутешественницей", проделавшей беспрерывное кругосветное путешествие.

Регина Тодоренко рассказала об осуществлении своих желаний Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко – не только телеведущая, но и певица. В 2008 году по приглашению Натальи Могилевской она приняла участие в украинской "Фабрике звезд-2", став финалисткой шоу. После проекта она стала солисткой группы Real O. В 2014 году стала ведущей "Орла и решки". Через год она начала сольную карьеру, выпустив песню Heart’s Beating. В 2015 году Регина отправилась в кругосветное путешествие вместе с программой "Орел и решка", которое продлилось восемь месяцев.

В последние годы Регина работает и проживает в России. В 2018 году Регина вышла замуж за певца и экс-участник группы Smash!! Влада Топалова. В том же году у пары родился сын Михаил.

Ранее Регина рассказала о проблемах в отношениях с супругом Владом Топаловым.

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