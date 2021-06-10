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Как выглядела и сколько зарабатывала Регина Тодоренко в 22 года (фото)

Сегодня, 16:45

Регина опубликовала в своем Instagram-аккаунте два снимка и рассекретила свой заработок до популярности

Регина Тодоренко поделилась архивными фото
Регина Тодоренко поделилась архивными фото
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Известная телеведущая Регина Тодоренко, которая рассказала, как похудеть после беременности, показала себя в 22 года и рассекретила, сколько она тогда зарабатывала.

На своей странице в Instagram Регина разместила два архивных фото.

"В 2012 году, мне 22 года. Я выпускница Киевского национального университета культуры и искусств из Поселка Котовского (микрорайон Одессы – Ред.). Я зарабатываю 5200 гривен в месяц, которых мне хватает на аренду квартиры вместе с подругой и еду", – написала Тодоренко.

Регина Тодоренко в 22 года
Регина Тодоренко в 22 года
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Далее Регина объяснила, что именно в 22 года она загадала на свой день рождения много путешествовать.

"Моя мечта сбылась еще масштабнее, чем я загадывала. Я верю, что каждый может сделать свою мечту реальностью", – написала Регина.

Тогда Регина стала ведущей популярной программы о путешествиях – "Орел и Решка" и объездила десятки страны мира.

Ведущая сообщила, что хочет провести на тему реализации желаний прямой эфир в Instagram, создать лекции или даже написать книгу.

"Меня вправду это все вдохновляет, я считаю такую информацию важной", – объяснила Регина.

ТакжеТодоренко вспомнила тот факт, что она стала единственной "женщиной телепутешественницей", проделавшей беспрерывное кругосветное путешествие.

Регина Тодоренко рассказала об осуществлении своих желаний
Регина Тодоренко рассказала об осуществлении своих желаний
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регина Тодоренко – не только телеведущая, но и певица. В 2008 году по приглашению Натальи Могилевской она приняла участие в украинской "Фабрике звезд-2", став финалисткой шоу. После проекта она стала солисткой группы Real O. В 2014 году стала ведущей "Орла и решки". Через год она начала сольную карьеру, выпустив песню Heart’s Beating. В 2015 году Регина отправилась в кругосветное путешествие вместе с программой "Орел и решка", которое продлилось восемь месяцев.

В последние годы Регина работает и проживает в России. В 2018 году Регина вышла замуж за певца и экс-участник группы Smash!! Влада Топалова. В том же году у пары родился сын Михаил.

Ранее Регина рассказала о проблемах в отношениях с супругом Владом Топаловым.

У Регины Тодоренко диагностировали неизлечимую болезнь – смотрите видео об этом:

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шоу-бизнес Регина Тодоренко
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