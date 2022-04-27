Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Обострение в Приднестровье ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ⚡ Одесская трагедия
Поиск на segodnya.ua

История писанки

Учиться за границей

Селфи на войне?

Хлеб от Клопотенко

Что ждет украинцев

Все о Кабаевой
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Instagram-дня: фото о том, как жили украинцы в Карпатах 100 лет назад

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 апреля, 21:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Нашли интересный аккаунт с архивными снимками, который рассказывает историю народа. Как жили украинцы, какие традиции имели, как одевались – читайте в материале
Культура, традиции и быт народа в аккаунте с архивными снимками украинцев
Культура, традиции и быт народа в аккаунте с архивными снимками украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

@carpathiancult – это аккаунт в Instagram, на который стоит подписаться. Интересен он тем, что посвящен истории и культуре западной Украины.

Основала проект Хрыстына Буний. Девушка называет себя DIY-энтнографом и занимается исследованием культуры Карпат.

Реклама

Хрыстына – графический дизайнер, родом из города Надворная (Ивано-Франковская область). В определенные момент она стала заниматься волонтерством, работая над проектом "Дідова хатчина" – это инициатива в селе Косовщина, которая собирает людей, заинтересованных в развитии и распространении локальной культуры.

Буний целый год жила в поселке, занималась дизайном, ходила по горам и селам, общалась с местными, и собирала фотографии. В итоге снимков собралось столько, что она решила их публиковать в Instagram. Позже появилась система и алгоритм публикаций, тематика. Сегодня ее аккаунт больше похож на архив, который пользуется популярностью у заинтересованных людей – на него подписано 16,8 тыс. человек.

Реклама

Реклама

Читайте подробнее о традициях украинцев и смотрите архивные фото на сайте Vogue.ua.

Ранее мы рассказывали о том, как выглядели украинки до и после вторжения России.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Цитата дня

Наша жизнь уже никогда не будет такой, как раньше

Цитата на segodnya.ua
Елена Зеленская
Читать интервью
Книга дня
Кто такой Путин
Читать
Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Education Ua
Важные контакты
Как вызвать скорую
Куда звонить
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Вопрос дня
Кто такие кацапы и хохлы
Происхождение слов
Узнать!
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять