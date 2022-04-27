Instagram-дня: фото о том, как жили украинцы в Карпатах 100 лет назад

Нашли интересный аккаунт с архивными снимками, который рассказывает историю народа. Как жили украинцы, какие традиции имели, как одевались – читайте в материале

Культура, традиции и быт народа в аккаунте с архивными снимками украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня

@carpathiancult – это аккаунт в Instagram, на который стоит подписаться. Интересен он тем, что посвящен истории и культуре западной Украины.

Основала проект Хрыстына Буний. Девушка называет себя DIY-энтнографом и занимается исследованием культуры Карпат.

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Хрыстына – графический дизайнер, родом из города Надворная (Ивано-Франковская область). В определенные момент она стала заниматься волонтерством, работая над проектом "Дідова хатчина" – это инициатива в селе Косовщина, которая собирает людей, заинтересованных в развитии и распространении локальной культуры.

Буний целый год жила в поселке, занималась дизайном, ходила по горам и селам, общалась с местными, и собирала фотографии. В итоге снимков собралось столько, что она решила их публиковать в Instagram. Позже появилась система и алгоритм публикаций, тематика. Сегодня ее аккаунт больше похож на архив, который пользуется популярностью у заинтересованных людей – на него подписано 16,8 тыс. человек.

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Читайте подробнее о традициях украинцев и смотрите архивные фото на сайте Vogue.ua.

Ранее мы рассказывали о том, как выглядели украинки до и после вторжения России.